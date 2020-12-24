لامبارد: زياش تعرض لإصابة أخرى

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 13:32

كتب : FilGoal

حكيم زياش - تشيلسي

أكد فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي غياب لاعبه المغربي حكيم زياش عن مباراة أرسنال يوم السبت بسبب الإصابة.

زياش الغائب منذ فوز تشيلسي على ليدز يونايتد في الخامس من ديسمبر سيغيب عن مباراة الجولة 15 من الدوري الإنجليزي بملعب الإمارات.

وقال لامبارد في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "زياش لن يكون جاهزا للمشاركة في لقاء أرسنال".

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وأضاف "لقد تعرض حكيم لإصابة عضلية أخرى، علينا انتظار تعافيه".

وشدد "ليست إصابة يغيب بسببها لفترة طويلة، نتمنى تعافيه خلال الأسبوع المقبل ليقدم للفريق ما كان يقدمه من قبل".

وانتقل زياش مطلع الموسم الحالي إلى تشيلسي قادما من أياكس مقابل 40 مليون يورو.

وشارك زياش (27 عاما) في 12 مباراة مع الزرق هذا الموسم وسجل هدفين وصنع 3.

تشيلسي يحتل المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر.

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