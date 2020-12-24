بانون: استهدف التتويج بكل البطولات بقميص الأهلي
الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 12:42
كتب : FilGoal
يستهدف بدر بانون مدافع الأهلي تحقيق كل البطولات التي ينافس عليه مع فريقه الجديد، وأهمها الحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا بعدما بدأ الموسم الجديد للمسابقة بالفوز على فريق سونيديب بطل النيجر في ملعبه.
كان الأهلي قد فاز على سونيديب من النيجر بهدف مقابل لا شيء، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.
وقال بانون في تصريحات لموقع ناديه: "لاعبو الفريق المنافس اعتمدوا على القوة في الالتحامات، وكاد أكثر من لاعب في الأهلي يتعرض للإصابة، فضلا عن سوء حالة أرضية الملعب".
وأضاف "طموحات الأهلي هي الحفاظ علي لقب دوري الأبطال وحصد النجمة العاشرة، في الوقت الذي تقاتل فيه جميع الفرق لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل القارة، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهات، لكن التركيز والاجتهاد سلاح اللاعبين لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير".
وواصل "الأهلي فريق كبير وعريق، ولا يعرف سوى الفوز، وأنا عشق هذا الأمر، وأقاتل من أجل أن أكون في أفضل مستوى، خاصة أن الفريق يضم عناصر مميزة للغاية في ظل وجود منافسة قوية بين جميع اللاعبين".
وألمح إلى أن روح العائلة تحكم علاقة الجميع داخل النادي، وهو ما ساهم في سرعة تأقلمه، مؤكدا أن أسرته التي تقيم معه في القاهرة سعيدة بالحياة في مصر، وهو ما يوفر له حالة من الاستقرار الذي ظهر عليه في المباريات.
وأكمل "طموحاتي مع الأهلي بلا حدود، وأخطط لتحقيق كل البطولات والإنجازات الممكنة بقميص الفريق، وقد تعودت منذ تواجدي في فريق الرجاء المغربي على المنافسة من أجل الألقاب".
وأوضح اللاعب المغربي أن منظومة الكرة بالأهلي تتميز بالاحترافية الشديدة، والنادي يوفر كل ما يلزم من أجل النجاح وهو ما ظهر مؤخراً بقرار السفر إلى النيجر بطائرة خاصة.
وأشار بانون إلى أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني يبذل جهودا كبيرة ويهتم بكافة التفاصيل، وأنه متفائل للغاية بتحقيق المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة، خاصة كأس السوبر الإفريقي والسوبر المصري.
ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.