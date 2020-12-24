بانون: استهدف التتويج بكل البطولات بقميص الأهلي

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 12:42

كتب : FilGoal

بدر بانون - أحمد الشيخ - الأهلي - غزل المحلة

يستهدف بدر بانون مدافع الأهلي تحقيق كل البطولات التي ينافس عليه مع فريقه الجديد، وأهمها الحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا بعدما بدأ الموسم الجديد للمسابقة بالفوز على فريق سونيديب بطل النيجر في ملعبه.

كان الأهلي قد فاز على سونيديب من النيجر بهدف مقابل لا شيء، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال بانون في تصريحات لموقع ناديه: "لاعبو الفريق المنافس اعتمدوا على القوة في الالتحامات، وكاد أكثر من لاعب في الأهلي يتعرض للإصابة، فضلا عن سوء حالة أرضية الملعب".

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وأضاف "طموحات الأهلي هي الحفاظ علي لقب دوري الأبطال وحصد النجمة العاشرة، في الوقت الذي تقاتل فيه جميع الفرق لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل القارة، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهات، لكن التركيز والاجتهاد سلاح اللاعبين لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير".

وواصل "الأهلي فريق كبير وعريق، ولا يعرف سوى الفوز، وأنا عشق هذا الأمر، وأقاتل من أجل أن أكون في أفضل مستوى، خاصة أن الفريق يضم عناصر مميزة للغاية في ظل وجود منافسة قوية بين جميع اللاعبين".

وألمح إلى أن روح العائلة تحكم علاقة الجميع داخل النادي، وهو ما ساهم في سرعة تأقلمه، مؤكدا أن أسرته التي تقيم معه في القاهرة سعيدة بالحياة في مصر، وهو ما يوفر له حالة من الاستقرار الذي ظهر عليه في المباريات.

وأكمل "طموحاتي مع الأهلي بلا حدود، وأخطط لتحقيق كل البطولات والإنجازات الممكنة بقميص الفريق، وقد تعودت منذ تواجدي في فريق الرجاء المغربي على المنافسة من أجل الألقاب".

وأوضح اللاعب المغربي أن منظومة الكرة بالأهلي تتميز بالاحترافية الشديدة، والنادي يوفر كل ما يلزم من أجل النجاح وهو ما ظهر مؤخراً بقرار السفر إلى النيجر بطائرة خاصة.

وأشار بانون إلى أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني يبذل جهودا كبيرة ويهتم بكافة التفاصيل، وأنه متفائل للغاية بتحقيق المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة، خاصة كأس السوبر الإفريقي والسوبر المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

بدر بانون الأهلي
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