دايلي ميل: تشيلسي ونيوكاسل ينضمان إلى يونايتد في سباق مويسيس كايسيدو

دخلت أندية تشيلسي ونيوكاسل إلى سباق ضم مويسيس كايسيدو موهبة فريق إنديبندينتي ديل فال ليزاحما فريق مانشستر يونايتد الذي كان قد اقترب كثيرا من ضم اللاعب. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وقال التقرير إنه على الرغم من أن التقارير في الإكوادور كانت تشير إلى أن الصفقة قد حسمت بالفعل لصالح يونايتد بمبلغ 4.5 مليون جنيه إسترليني، إلا أن إدارة الشياطين الحمر أوضحت أنه مجرد اهتمام ولا توجد مفاوضات متقدمة مع اللاعب.

وتابع كشافو تشيلسي تطور لاعب الوسط الإكوادوري وعقد النادي مفاوضات مع وسطاء بل ويفكر جديا في التقدم بعرض لضم اصاحب الـ19 عاما والذي شارك في 4 مباريات مع منتخب الإكوادور.

وألمح التقرير إلى أن نيوكاسل يونايتد كذلك مهتم بضم اللاعب الدولي الإكوادوري.

وأشارت "دايلي ميل" إلى أن برايتون أيضا من ضمن الفرق المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب الذي أصبح أول لاعب على الإطلاق يسجل في تصفيات كأس العالم لأمريكا الجنوبية من مواليد القرن الـ21.

وتم تصعيد كايسيدو إلى الفريق الأول في إنديبندينتي خلال يناير 2020، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2024.

وشارك اللاعب مع الفريق الأول لإنديبيندينتي منذ تصعيده في 31 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.