حكام إفريقيا – تونسيان لإدارة الأهلي وسونيديب وبيراميدز والاتحاد.. ومغربي لـ المقاولون

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 11:50

كتب : FilGoal

الأهلي - سونيديب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد وأطقم حكام مباريات الإياب من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية.

الأهلي سيلاقي سونيديب من النيجر في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يوم 5 يناير.

وسيدير المباراة الحكم التونسي محمد يسري بوالي.

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في الكونفدرالية، يلعب المقاولون العرب مع النجم الساحلي يوم 6 يناير في تونس. وسيدير المباراة الحكم المغربي نور الدين الجعفري.

بيراميدز سيستضيف الاتحاد الليبي يوم 5 يناير أيضا بإدارة تحكيمية من يوسف السرايري الحكم التونسي.

من جهة أخرى، أسند "كاف" مباراة الوداد البيضاوي وستاد مالي في دوري الأبطال إلى أمير عمر الحكم الدولي المصري كحكم ساحة، بجانب المساعدين أحمد حسام، وأحمد توفيق طلب، وإبراهيم نور الدين حكما رابعا.

وسيدير محمود البنا مباراة الترجي مع أهلي طرابلس في دوري الأبطال، وبمعاونة محمد أبو الرجال وتحسين ابو السادات حكمين مساعدين، ومحمد عادل حكما رابعا.

في إفريقيا الأهلي دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية
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