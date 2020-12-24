ذا أثليتك: كالفيرت لوين خيار محتمل لـ يونايتد بسبب توتر العلاقة مع وكيل هالاند

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 10:33

كتب : FilGoal

دومينيك كالفيرت ليوين - إيفرتون - أرسنال

يبدو أن توتر العلاقة بين مينو رايولا وكيل أعمال اللاعبين الشهير ومن ضمنهم إرلينج هالاند، قد يدفع مانشستر يونايتد للبحث عن بدائل أخرى غير موكليه. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "ذا أثليتك".

وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن مانشستر يونايتد مهتم بشدة بالحصول على خدمات هالاند، إلا أن المشكلة تكمن في أن وكيله هو مينو رايولا. ما دفعه للبحث عن بدائل متمثلة في دومينيك كالفيرت لوين (23 عاما) مهاجم إيفرتون.

وأشار إلى أن يونايتد كان عاقدا العزم بشدة على ضم اللاعب خلال العام الماضي حينما كان في ريد بول سالزبرج، بل وكان أولي جونار سولشاير يرغب في ضم اللاعب منذ أن كان في مولده، لكن المفاوضات لم تسر على خير بسبب سوء العلاقة بين النادي ومينو رايولا.

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وقال التقرير إن هالاند مازال ضمن قائمة "الأحلام" التي يسعى سولشاير لضمها إلى فريقه، لكن توتر العلاقات يدفع الفريق للنظر إلى كالفيرت لوين.

كالفيرت لوين تألق بدوره هذا الموسم وسجل 14 هدفا في 16 مباراة في الدوري وكأس الرابطة.

وألمح التقرير إلى أن "الثنائي لديه نفس أسلوب اللعب، ويرى يونايتد كالفيرت لوين كخيار محتمل".

ويسعى يونايتد لضم مهاجم جديد للفريق منذ وقت طويل، إذ سيعود أوديون إيجالو مهاجمه إلى الصين في يناير المقبل.

وضم يونايتد إدينسون كافاني في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية بعقد يمتد لنهاية الموسم، ومن المرجح أن الفريق لن يضم أي لاعبين قبل الصيف المقبل.

كالفيرت لوين انضم إلى إيفرتون قادما من شيفيلد يونايتد في صيف 2016 بمبلغ 1.8 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2025 بعد أن كان قد جدده في شهر مارس الماضي.

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