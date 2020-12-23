بيلد: إدارة شالكه قررت أن يكون جروس مدرب الفريق الجديد

قررت إدارة شالكه تعيين كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق، مدربا للفريق الذي يعاني في الدوري الألماني.

وقالت الجريدة الألمانية إن السويسري صاحب الـ 66 عاما، والذي قد أعلن اعتزاله التدريب في وقت سابق، قد يقود تدريبات الفريق الذي يتذيل جدول الترتيب دون انتصار من بداية الموسم، بداية من يوم الإثنين المقبل.

وقد يصبح جروس يتولى تدريب شالكه هذا الموسم، بعد مانويل باوم وديفيد فاجنر، والخيار المؤقت يوب ستيفنز، مدرب القرن للفريق الألماني، والذي أعلن اعتزاله التدريب بنهاية العام الجاري.

جروس كان مرشحا للعودة لتدريب الزمالك شهر سبتمبر الماضي عقب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون لكنه اعتذر عن قيادة الفريق. (طالع التفاصيل)

السويسري البالغ 65 عاما أعلن في مايو الماضي اعتزاله التدريب.

وبدأ جروس مشواره التدريبي عام 1988 مع نادي ويل السويسري.

في سويسرا، تولى جروس مسؤولية تدريب 4 أندية وهم ويل وجراسهوبر ويونج بويز، وبكل تأكيد بازل.

خارج سويسرا، خاض جروس تجربة مع توتنام الإنجليزي في الفترة ما بين 1997 و98، وتجربة مع شتوتجارت الألماني من 2009 لـ 2010.

وحقق جروس طوال مسيرته التدريبية 15 بطولة، كان لـ بازل نصيبب الأسد منها.

ورفع جروس لقب الدوري السويسري 6 مرات من بينهم 4 مع بازل، و2 مع جراسهوبر.

كما حقق لقب كأس سويسرا 5 مرات، من بينهم 4 مع بازل ومرة مع جراسهوبر.

ومع أهلي جدة، حقق جروس ثلاثية الدوري والكأس والسوبر، إلى جانب لقب كأس الكونفدرالية مع الزمالك.