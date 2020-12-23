موسيماني: إن شاء الله سيظل دوري الأبطال في مكانه

وجه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، رسالة، بعد فوز فريقه على سونيديب النيجري في مستهل حملة دفاعه عن لقبه في دوري أبطال إفريقيا.

وكتب موسيماني عبر تويتر: "عندما أصبت بكورونا، لم أكن أحلم بهيكل تدعيمي مثل الذي حظيت به".

وأردف "شكرا للاعبين والجهاز الفني والإداري والجمهور وإدارة النادي على أول فوز في مشوار دفاعنا عن لقب دوري الأبطال".

وأتم "إن شاء الله ستظل البطولة في مكانها بنهايتها".

When corona struck,I couldn’t have better support structure like these!Thanks Players,Technical,Administration,Red Nation & the Board for the first away win on our campaign defending the CAF CL trophy.Enshalla,the trophy will still remain where it is when the tournament ends.🦅❤️ pic.twitter.com/uSmWaO0EU8 — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) December 23, 2020

وغاب موسيماني عن مباراة ذهاب دور الـ 32 في دوري أبطال إفريقيا، بسبب إصابته بكورونا.

وتغلب الأهلي خارج ملعبه على سونيديب بهدف دون رد بتسديدة أليو ديانج في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.