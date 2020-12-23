موسيماني: إن شاء الله سيظل دوري الأبطال في مكانه

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 20:59

كتب : FilGoal

موسيماني - الأهلي - المقاصة

وجه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، رسالة، بعد فوز فريقه على سونيديب النيجري في مستهل حملة دفاعه عن لقبه في دوري أبطال إفريقيا.

وكتب موسيماني عبر تويتر: "عندما أصبت بكورونا، لم أكن أحلم بهيكل تدعيمي مثل الذي حظيت به".

وأردف "شكرا للاعبين والجهاز الفني والإداري والجمهور وإدارة النادي على أول فوز في مشوار دفاعنا عن لقب دوري الأبطال".

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وأتم "إن شاء الله ستظل البطولة في مكانها بنهايتها".

وغاب موسيماني عن مباراة ذهاب دور الـ 32 في دوري أبطال إفريقيا، بسبب إصابته بكورونا.

وتغلب الأهلي خارج ملعبه على سونيديب بهدف دون رد بتسديدة أليو ديانج في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي سونيديب في إفريقيا بيتسو موسيماني
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