في إفريقيا – خسارة مفاجئة لـ الوداد.. وفوز كبير لـ المريخ وانتصار مازيمبي

انتهى اليوم الثاني من مواجهات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بإقامة 10 مباريات وإلغاء مواجهة جازيل التشادي والزمالك.

ويتبقى مباراتين فقط في تلك المرحلة تجمع الأولى بين مولودية الجزائر والصفاقسي، والثانية بين شباب رياض بلوزداد وجورماهيا.

فماذا حدث في مواجهات اليوم الأربعاء؟

حقق المريخ السوداني فوزا كبيرا على ملعبه أمام إنيمبا النيجيري بثلاثية دون رد.

سجل سييف تيري ثلاثية الفريق السوداني ليضع فريقه قدما ونصف في دور المجموعات.

فيما تعادل نكانا الزامبي في ملعبه بهدف لمثله مع بترو أتليتكو الأنجولي.

تقدم نكانا عن طريق هاريسون تشيسالا وتعادل أدريانو دوارتي للفريق الأنجولي.

وانتصر بلاتينيوم الزيمبابوي على سيبما التنزاني بهدف دون رد سجله بيرفيكت شيكويندي.

وفاز مازيمبي خارج ملعبه على بونجويدي الجابوني بهدفين لهدف.

وحقق الهلال السوداني فوزا مثيرا خارج ملعبه على حساب أشانتي كوتوكو الغاني بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد الكونغولي فيني كومبي مهاجم الفريق.

وفي إحدى مفاجآت مباريات الذهاب سقط الوداد أحد أطراف نصف نهائي النسخة السابقة خارج ملعبه من الملعب المالي بهدف دون رد سجله مامادو كوليبالي.

وتعادل راسينج كلوب الإيفواري مع هوريا الغيني بهدف لمثله.

تقدم هوريا عن طريق دراماني نيكيما من ركلة جزاء، وأدرك راسينج كلوب التعادل عن طريق قادر بالو.

وتعادل أهلي بني غازي الليبي مع الترجي سلبيا بدون أهداف، وبالنتيجة ذاتها كايزر تشيفس الجنوب إفريقي مع بريمرو دي أوجوستو الأنجولي.

يذكر أن الرجاء المغربي تعادل كذلك سلبيا بدون أهداف في وقت متأخر من مساء الثلاثاء مع تونجيث السنغالي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الإياب يومي الخامس والسادس من شهر يناير المقبل.