اتحاد جنوب إفريقيا ينوي الاعتراض على تعيين تشيبا يونايتد لمدرب الطلائع السابق

ينوي الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، الاعتراض لدى مكتب العمل، على منح البلجيكي لوك إيميل تصريح عمل في الدولة، بعد إعلان نادي تشيبا يونايتد الناشط في الدرجة الأولى تعيينه لتدريب الفريق.

مدرب طلائع الجيش السابق قد أدلى بتصريحات وُصفت بالعنصرية، إبان تدريبه ليانج أفريكانز التنزاني، حيث وصف جمهور الفريق بأنهم "كلاب وقردة".

وبناء عليه، أصدر الاتحاد الجنوب إفريقي بيانا تضامنيا، أعلن فيه منع إيميل من التدريب في جنوب إفريقيا.

وبعد قرار التعيين من قبل تشيبا يونايتد، أصدر الاتحاد الجنوب إفريقي بيانا جديدا أعرب فيه عن "إحباطه من قرار تعيين العنصري غير النادم لوك إيميل".

وأضاف "نجد أنه من المخجل أنه في ظل تضامن العالم مع حملة (الأرواح السوداء مهمة) يقوم نادي تشيبا بتعيين شخص من إيميل للعمل في المدينة المسماة باسم الأب المؤسس لبلادنا، نيلسون مانديلا، بطل عالم خالي من العنصرية والتمييز".

وأتم البيان "سنخاطب وزارة الداخلية لنبدي اعتراضنا حول منح إيميل تصريح عمل، ونطال بلجنة أخلاقيات فيفا بتوجيه اتهام رسمي لإيميل بسبب تصريحاته التي تناقض لوائحها".