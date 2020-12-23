سوبر هيرو – ماذا قال صلاح في حواره الذي تسبب في أنباء انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 19:26

كتب : FilGoal

محمد صلاح وفيرمينو ضد توتنام

أدلى محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر بحوار صحفي لجريدة "أس" الإسبانية تسبب في إثارة الكثير من التكهنات حول مستقبله.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وانتشرت الكثير من الأنباء كالنار في الهشيم بعد ذلك الحوار حول أن صلاح سينتقل لريال مدريد أو برشلونة.

لكن ما هي الحقيقة؟ هل قرأت الحوار كاملا؟

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حلقة جديدة من برنامج "سوبر هيرو" ونتحدث فيها عن تفاصيل الحوار المثير الذي أجراه صلاح مع الصحيفة الإسبانية الشهيرة وحقيقة غضبه من عدم ارتدائه شارة قيادة ليفربول.

سوبر هيرو صلاح ليفربول ريال مدريد برشلونة
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