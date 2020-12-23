برونو فيرنانديز: أريد تسجيل وصناعة أهداف أكثر من عدد المباريات بنهاية الدوري

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 18:44

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - ليدز

لا يكتفي برونو فيرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بأدائه المميز رفقة الشياطين الحُمر بل يريد التحسن أكثر.

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وخلال 42 شارك فيها مع يونايتد منذ انضمامه للفريق في شهر يناير الماضي سجل برونو 25 هدفا وصنع 15 آخرين في كل البطولات.

وتحدث اللاعب البرتغالي لقناة يونايتد التليفزيونية قائلا: "أعتقد إنني قلتها من قبل إنه من السهل أن تلعب في فريق مثل مانشستر يونايتد لأن هناك الكثير من اللاعبين الجيدين حولك".

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وتابع "هم يساعدونك لتصبح أفضل وأنا هنا لأساعدهم على أن يصبحوا أفضل كذلك، لذا أعتقد أن الأرقام جيدة ولكن ينبغي علي الآن أن أبدأ في التحسن".

وواصل "سيكون الأمر أصعب وأنا أعني صعبا كل يوم أكثر وفي كل مباراة لأن اللاعبين الآخرين سيعرفونني أكثر".

وأردف اللاعب الملقب بالساحر البرتغالي "بالطبع أنا سعيد لأحظى بتلك الأرقام وبكل وضوح إنه ليس من السهل الوصول لتلك المرحلة بتلك الأرقام لكنني أريد أن أصبح أفضل".

وشدد "أريد أن أنهي الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي بأهداف وصناعة أكثر من عدد المباريات، هذا سيكون جيدا".

وعن أول عام له رفقة يونايتد قال برونو: "أعتقد أن أول 12 شهرا أو 11 بالنسبة لي كانوا رائعين، لكن الهدف الأهم والذي لم أحققه حتى الآن هو الفوز بالبطولات هذا واضح".

وأتم "نستطيع الفوز بالبطولات في 2021 وبالطبع ما فعلناه في الـ11 شهرا الأخيرة كان جيدا وأنا سعيد لكوني هنا في هذا النادي وأن أكون جزءا من هذا النادي الكبير".

برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد
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