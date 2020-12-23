رئيس الإسماعيلي: طلعت يوسف كان أبرز المرشحين لتاريخه الكبير في مجال التدريب

قال إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي إنه اجتمع مع طلعت يوسف مدرب الفريق الجديد وقدر رغبته في تقديم كل الجهد والتعاون مع أعضاء الجهاز الفني لتعديل مسار الفريق للأفضل.

وصرح رئيس الإسماعيلي للصحفيين: "اختيار طلعت يوسف جاء بعد دراسة عدد من السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب والمحليين".

وأضاف "طلعت يوسف كان الأبرز فهو صاحب شخصية قوية وتاريخ فني كبير في مجال التدريب وهذا ما يحتاجه الفريق في المرحلة القادمة".

وواصل "مساندتي كاملة للجهاز الفني الجديد لاستعادة مكانة الفريق بين الأندية الكبيرة".

وأكمل "اجتمعت مع المدير الفني وقدرت رغبته في تقديم كل الجهد والتعاون مع أعضاء الجهاز الفني لتعديل مسار الفريق نحو الأفضل والعودة للانتصارات".

وأتم "آمل أن يتكاتف الجميع من أجل مساندة الفريق والنادي في المرحلة القادمة حتى يعود إلى سابق عهده".