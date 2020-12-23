مران الزمالك - شيكابالا وعبد الغني ينتظمان في التدريبات الجماعية.. وتأهيل لمصطفى محمد

انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة مقر النادي.

وشارك شيكابالا في التدريبات بشكل طبيعي بعد إنهائه البرنامج التجهيزي الذي وضع له في وقت سابق.

وانضم محمد عبد الغني مدافع الفريق بدوره إلى التدريبات الجماعية، بعدما خضع لبرنامج تأهيلي خلال الأيام السابقة، بسبب معاناته من إجهاد عضلي خفيف، وبناء عليه تم تخصيص بعض التدريبات التجهيزية الخاصة له.

وشارك عبد الغني في التدريبات وتأكدت جاهزيته بعد مشاركته، ليصبح القرار الآن بيد الجهاز الفني للقلعة البيضاء بقيادة جايمي باتشيكو.

وشارك الثنائي أحمد عيد وحسام عبد المجيد في التدريبات الجماعية، بعد نهاية مهمته مع منتخب الشباب، وذلك بعد اطمئنان الجهاز الطبي على الثنائي وحالته، ومن ثم انخرط في التدريبات الجماعية رفقة زملائه استعدادا للفترة المقبلة.

وخضع مصطفى محمد مهاجم الزمالك لتدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي، تحت إشراف مصطفى عبده أخصائي التأهيل في النادي، وذلك ضمن البرنامج الذي وضع سلفا للاعب لتجهزيه خلال الفترة المقبلة.

وخصص الجهاز الفني فقرة تأهيلية خاصة للاعبين على هامش المران الجماعي، تحت إشراف بيدرو مدرب الأحمال.

وحصر بيدرو على إجراء حصة تدريبية خاصة للاعبين بعد حصولهم على راحة سلبية من التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز يوم 28 من الشهر الجاري.

ولن يواجه الزمالك نظيره جازيل بطل تشاد، والتي كان من المقرر لها مساء اليوم الأربعاء في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتعذر وصول بطل تشاد إلى مصر، لخوض مباراتي دور الـ 32 في دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك.

وكانت البعثة قد مُنعت من السفر إلى القاهرة، أمس الأحد بقرار من وزير الرياضة هناك، بسبب خلافات بينه وبين اتحاد الكرة.

وبالتالي، قدم مسؤولو جازيل شكوى عاجلة لإلغاء قرار الوزير بعدم سفرهم، ولكن تم رفضها حسبما علم FilGoal.com.

وينتظر الزمالك على إثر ذلك قرارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بتأهله المباشر إلى دور المجموعات للبطولة.