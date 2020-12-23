قائد ليفربول: ما حققناه خلال 2020 في ظل جائحة كورونا؟ إنجاز مذهل

تحدث جوردن هندرسون قائد ليفربول عن ما مر به فريقه خلال عام 2020، والذي حصد فيه لقب الدوري الإنجليزي في ظل جائحة كورونا.

بعد 30 عاما من الانتظار توج الحمر بلقب الدوري، وذلك قبل 7 جولات من نهاية الموسم الذي توقف لمدة 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال هندرسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد كان عاما ثقيلا، بالنسبة لنا أعتقد أن الفوز بالدوري الإنجليزي كان الشيء الأفضل وهو الشيء الذي حلمت به طوال مسيرتك المهنية. القيام بذلك إنجاز مذهل".

وأضاف "أنت تفهم كرة القدم، وهناك أشياء أكثر أهمية من كرة القدم في الحياة وقد عانى الكثير من الناس في عام 2020 من الوباء. لذلك كان ذلك مختلفًا وصعبًا على الكثير من الناس، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، أنا متأكد من أن الكثير من الناس قد عانوا".

وواصل "أتمنى أن يجلب عام 2021 المزيد من الذكريات السعيدة وأن تعود الحياة لشكلها الطبيعي إلى حد ما".

يصادف العام المقبل الذكرى العاشرة لوصول هندرسون إلى أنفيلد، مع اقتراب قائد ليفربول من خوض 400 مباراة مع النادي.

وعلق على ذلك قائلا "أعتقد أنه كان هناك الكثير من الصعود والهبوط، كما هو الحال في أي مهنة، استمتعت بكل دقيقة منه حتى الآن. التجربة التي مررت بها، والرحلة التي خضتها خلال السنوات العشر الماضية، كانت رائعة".

وأتم "أنا ممتن للغاية ويشرفني أن أكون جزءًا من هذا النادي وآمل فقط أن أتمكن من الاستمرار في القيام بذلك لسنوات عديدة قادمة أن تكون هناك العديد من قصص النجاح في المستقبل القريب".

ويستعد ليفربول لملاقاة وست بروميتش ألبيون في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.





















ليفربول ينفرد بصدراة جدول المسابقة برصيد 31 نقطة بفارق 4 نقاط عن ليستر سيتي الوصيف.