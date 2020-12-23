إلغاء مباراة كيجالي الرواندي وكمبالا الأوغندي بسبب كورونا

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 15:00

كتب : محمد عبد العظيم

كمبالا سيتي الأوغندي

أعلن نادي كمبالا سيتي الأوغندي إلغاء مبارته ضد ايه اس كيجالي الرواندي في ذهاب دور الـ 32 من الكونفدرالية الإفريقية بسبب عدم اكتمال العدد المصرح به من اللاعبين للتواجد في المباراة بعد وجود حالات كورونا بين صفوف الفريق.

وأوضح النادي بأن "كاف" قرر احتساب مباراة الذهاب التي كانت ستقام في العاصمة الرواندية كيجالي لصالح فريق ايه اس كيجالي بنتيجة 2-0 على أن تقام مباراة العودة في أوغندا يوم 6 يناير المقبل.

No photo description available.

أخبار متعلقة
بيراميدز يفتتح مشواره في الكونفدرالية بالفوز على الاتحاد الليبي كاف يوضح: لماذا تم استبعاد 21 مدربا من مباريات فرقهم بدوري الأبطال والكونفدرالية كاف يعلن الأطقم التحكيمية لأندية المصرية في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بسبب كورونا.. إقصاء نواذيبو من الكونفدرالية وتأهل كوتوكو

ووفقا لبعض التقارير فإن نادي كمبالا سيتي حضر إلى رواندا بصحبة 15 لاعبا فقط بسبب وجود حالات مصابه بفيروس كورونا في الفريق قبل السفر.

وخضعت البعثة إلى فحص الكورونا فور الوصول ليتبين وجود حالتين أخرى بين صفوف الفريق ليصبح العدد المتاح من اللاعبين 13 لاعبا فقط.

الجدير بالذكر بأن لائحة كاف تنص على أن الحد الأدنى من اللاعبين المتاحين للمباراة في المباراة يكون 11 لاعبا بما في ذلك حارس المرمى بالإضافة إلى 4 لاعبين بدلاء.

كونفدرالية كمبالا سيتي كيجالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
إيقاف لاعب أتليتكو مدريد 10 أسابيع بسبب خرق قواعد الرهان 6 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد أزمة جازيل التشادي.. إلغاء مواجهة وفاق سطيف ورينيسانس بسبب الأبواب المغلقة 10 دقيقة | الكونفدرالية
مباشر في إفريقيا - سونيديب (0) - (0) الأهلي.. بداية المباراة 23 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مران الزمالك - شيكابالا وعبد الغني ينتظمان في التدريبات الجماعية.. وتأهيل لمصطفى محمد 35 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
فيفا يعلن موعد قرعة وملاعب مونديال الأندية بحضور الأهلي 43 دقيقة | مصر
قائد ليفربول: ما حققناه خلال 2020 في ظل جائحة كورونا؟ إنجاز مذهل 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إلغاء مباراة كيجالي الرواندي وكمبالا الأوغندي بسبب كورونا ساعة | الكونفدرالية
كرة سلة - الأهلي لـ في الجول: نعيش كوميديا سوداء.. سنواجه سبورتينج بـ12 لاعبا ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 2 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 3 محمد إبراهيم يتحدث عن هدف كليوباترا و"موهبة صالح لا تتواجد في أي أحد" 4 حكاية شادي حسين – مصارع هداف "أفضل من مصطفى محمد" اهتم به الأهلي
قد ينال إعجابك