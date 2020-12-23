تشكيل الأهلي - شريف وكهربا وطاهر يقودون الهجوم أمام سونيديب ومعلول خارج القائمة

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 14:24

كتب : FilGoal

كهربا - محمد شريف - الأهلي - غزل المحلة

دفع كافين جونسون المدرب العام للنادي الأهلي بالثلاثي طاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف لقيادة خط هجومهفي مواجهة سونيديب.

ويواجه الأهلي نظيره سونيديب في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا اليوم الأربعاء في الرابعة عصرا.

أخبار متعلقة
الأهلي: حالة الرباعي المصاب بـ كورونا مطمئنة.. وملف الطبيب الجديد للفريق انتهى مدرب الأهلي السابق: لا تجوز مقارنة مروان محسن بـ محمد شريف محمد يوسف: موسيماني لم يقدم كل ما لديه مع الأهلي حتى الآن

ويلعب الثنائي أحمد رمضان "بيكهام" ومحمود وحيد كظهير أيمن وأيسر على الترتيب، فيما يشارك الثنائي بدر بانون وياسر إبراهيم فيقلب الدفاع.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، علي لطفي وأيمن أشرف وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان وجيرالدو ومحمد هاني وسعد سمير.

وخرج من القائمة مصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد شكري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: بيكهام - ياسر إبراهيم - بدر بانون - وحيد

الوسط: أكرم توفيق - حمدي فتحي - أليو ديانج

الهجوم: طاهر - شريف - كهربا

دوري أبطال إفريقيا في إفريقيا تشكيل الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
إيقاف لاعب أتليتكو مدريد 10 أسابيع بسبب خرق قواعد الرهان 5 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد أزمة جازيل التشادي.. إلغاء مواجهة وفاق سطيف ورينيسانس بسبب الأبواب المغلقة 8 دقيقة | الكونفدرالية
مباشر في إفريقيا - سونيديب (0) - (0) الأهلي.. بداية المباراة 22 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مران الزمالك - شيكابالا وعبد الغني ينتظمان في التدريبات الجماعية.. وتأهيل لمصطفى محمد 33 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
فيفا يعلن موعد قرعة وملاعب مونديال الأندية بحضور الأهلي 41 دقيقة | مصر
قائد ليفربول: ما حققناه خلال 2020 في ظل جائحة كورونا؟ إنجاز مذهل 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إلغاء مباراة كيجالي الرواندي وكمبالا الأوغندي بسبب كورونا ساعة | الكونفدرالية
كرة سلة - الأهلي لـ في الجول: نعيش كوميديا سوداء.. سنواجه سبورتينج بـ12 لاعبا ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 2 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 3 محمد إبراهيم يتحدث عن هدف كليوباترا و"موهبة صالح لا تتواجد في أي أحد" 4 حكاية شادي حسين – مصارع هداف "أفضل من مصطفى محمد" اهتم به الأهلي
قد ينال إعجابك