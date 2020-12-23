تشكيل الأهلي - شريف وكهربا وطاهر يقودون الهجوم أمام سونيديب ومعلول خارج القائمة

دفع كافين جونسون المدرب العام للنادي الأهلي بالثلاثي طاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف لقيادة خط هجومهفي مواجهة سونيديب.

ويواجه الأهلي نظيره سونيديب في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا اليوم الأربعاء في الرابعة عصرا.

ويلعب الثنائي أحمد رمضان "بيكهام" ومحمود وحيد كظهير أيمن وأيسر على الترتيب، فيما يشارك الثنائي بدر بانون وياسر إبراهيم فيقلب الدفاع.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، علي لطفي وأيمن أشرف وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان وجيرالدو ومحمد هاني وسعد سمير.

وخرج من القائمة مصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد شكري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: بيكهام - ياسر إبراهيم - بدر بانون - وحيد

الوسط: أكرم توفيق - حمدي فتحي - أليو ديانج

الهجوم: طاهر - شريف - كهربا