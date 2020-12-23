سولشاير: نحن في أشد الحاجة للتتويج بكأس رابطة المحترفين

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 14:12

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - ريد بول لايبزج - دوري أبطال أوروبا

يتمنى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن ينجح فريقه في تحقيق كأس رابطة المحترفين هذا الموسم حتى يتذوق الشياطين الحمر طعم البطولات من جديد.

مانشستر يونايتد سيواجه إيفرتون في ربع نهائي كأس الرابطة يوم الأربعاء.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نريد التطور كل موسم، والتحسن من العام الماضي هو الوصول إلى النهائي".

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وأضاف "عندما تصل إلى النهائي هناك شيء واحد فقط مهم وهو رفع الكأس".

يونايتد ودع المسابقة الموسم الماضي على يد جاره مانشستر سيتي في نصف النهائي.

وأتم "نحن في أشد الحاجة إلى الحصول على الكأس. هؤلاء اللاعبون في أمس الحاجة إلى تعلم كيفية الفوز بالبطولات".

لم يفز يونايتد بأي بطولة منذ موسم 2016-2017.

أولي جونار سولشاير مانشستر يونايتد
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