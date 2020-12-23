مدرب بيراميدز: عصبية رمضان صبحي ستزول مع الوقت وسببها الضغوط بعد أول مباراتين

قال محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز إن العصبية التي يبدو عليها رمضان صبحي لاعب فريقه طبيعية وستزول مع الوقت، وذلك لأنه انضم من أجل طموح وهدف واعتاد على الفوز بالبطولات والأمر ذاته مع شريف إكرامي وأحمد فتحي.

وصرح فتح الله عبر إذاعة "أون سبورت" قائلا: "شدة رمضان صبحي طبيعية، ومع الوقت ستزول، لأن هؤلاء اللاعبين مثل رمضان وشريف إكرامي وأحمد فتحي، انضموا من أجل طموح وهدف، لأنهم اعتادوا على الفوز بالبطولات، مثل هذه الأمور تضع ضغوطا على اللاعبين، لكنها ستزول مع مرور المباريات".

وواصل "السبب في الضغوط هو عدم الفوز في أول مباراتين مع جهاز جديد، مما يقلق نسبيا، وكان مهما أن نكسر هذه البداية بفوز، وأتوقع أن تتحسن النتائج في المباريات القادمة بأداء أفضل".

وأكمل "أتفق أن أداؤنا في مباراة الاتحاد الليبي بكأس الكونفدرالية غير جيد، ولكن على الورق حققنا الفوز خارج ملعبنا رغم إقامة اللقاء في الإسكندرية".

وتابع "إنه الفوز الأول لنا في الموسم، وتحقق أمام فريق مميز وطموح.. دائما ما يكون الانتصار الأول صعبا خاصة بعد الخسارة ضد الاتحاد السكندري والتعادل مع الزمالك، ونتمنى أن يكون الأداء أفضل في المباريات القادمة".

وأردف "لا يوجد سبب معين لوضع أحمد فتحي على مقاعد البدلاء، فهو نجم كبير وإضافة قوية لنا ومثل أي لاعب كبير بالفريق مثل عبد الله السعيد وعلي جبر وشريف إكرامي ورمضان صبحي وعمر جابر".

واسترسل "لكن أحمد فتحي ابتعد 10 أيام بسبب إصابته بفيروس كورونا، وتأثر أكثر من لاعب أصيب بالفيروس بفترة الابتعاد، وبالتأكيد لم نصل بعد لأفضل حالة فنية وبدنية خاصة أننا في بداية الموسم".

وأتم "الإصابة التي تعرض لها الثنائي إسلام عيسى وإيريك تراوري تبدو خفيفة".

وفاز بيراميدز بنتيجة 1-0 ضد الاتحاد الليبي في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة الكونفدرالية يوم الثلاثاء وسجل الهدف جون أنتوي.