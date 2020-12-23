أنشيلوتي يتحدث عن محاولة سير أليكس فيرجسون لتعيينه مدربا لمانشستر يونايتد

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 13:07

كتب : FilGoal

أنشيلوتي وفيرجسون

تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون لأول مرة عن محاولة سير أليكس فيرجسون المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد تعيينه خلفا له بعد اعتزاله التدريب في 2013.

وصرح مدرب إيفرتون للصحفيين قائلا: "يمكنني أن أقول إنني أحتفظ بعلاقة رائعة مع سير أليكس فيرجسون، تقابلنا حينما قرر التوقف عن العمل، لكنني كنت قريبا من ريال مدريد".

وواصل "أقدر حقيقي أنه تحدث معي في مثل ذلك الوقت".

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وتم تعيين ديفيد مويس خلفا لسير أليكس في 2013 لكنه لم يستمر حتى لمدة عام في منصبه وأقيل ليعين ريان جيجز أسطورة الفريق كمدرب حتى نهاية الموسم، ومن ثم تم تعيين لويس فان جال.

وكان سير أليكس فيرجسون قد كتب في سيرته الذاتية حول تعيين خليفته قائلا: "أصبح واضحا بعد ذلك أن جوزيه مورينيو قد منح كلمته إلى رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي، وكارلو أنشيلوتي سيخلفه في ريال مدريد".

وقالت عدد من التقارير الصحفية، منها "دايلي ميل" البريطانية إن مانشستر يونايتد حاول تعيين بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حاليا وبايرن ميونيخ وقتها ويورجن كلوب مدرب بوروسيا دورتموند في ذلك الوقت ولويس فان جال مدرب هولندا في ذلك الوقت، لكن ارتباطهم بعقود مع أندية أخرى حال دون إتمام الأمر.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره إيفرتون في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية مساء الأربعاء.

وواجه كارلو أنشيلوتي مانشستر يونايتد 16 مرة فاز في 7 وخسر مثلها وتعادل مرتين.

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