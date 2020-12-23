مدرب الأهلي السابق: لا تجوز مقارنة مروان محسن بـ محمد شريف

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 13:03

كتب : FilGoal

محمد البشبيشي - محمد شريف - الأهلي - غزل المحلة

يرى محمد يوسف لاعب ومدرب الأهلي السابق أن محمد شريف لاعب الفريق يختلف عن مروان محسن زميله المهاجم.

وقال المدير الفني للبنك الأهلي خلال حواره مع قناة أون تايم سبورتس يوم الثلاثاء:"محمد شريف كنت أراه مختلفا عن لاعبين في الأهلي، كانت وجهة نظري أن يحصل على فرصة ليكتسب الثقة، لكن في ذلك الوقت القرار كان للمدرب (مارتن لاسارتي)".

وواصل "لا تجوز مقارنته بمروان محسن، الأسلوب يختلف والاستخدام أيضا من لقاء لآخر، شريف قد يجد صعوبة في الاختراق أمام دفاع متكتل، انظر إلى هدفيه ضد غزل المحلة، لاعب يختلف عن مروان محسن وأحمد ريان".

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وأشاد يوسف بمحمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الأهلي قائلا:"استطاع تعويض عبد الله السعيد".

وعاد شريف للأهلي بعد موسم تألق فيه مع إنبي الذي لعب له معارا، وسجل هدفين في انتصار الفريق الأخير في الدوري على غزل المحلة بنتيجة 3-صفر.

وانتقل يوسف للحديث عن الراحلين عن الأهلي، فقال عن رمضان صبحي:"انتقاله قد يكون بسبب المادة، وكذلك لأن عودته لأوروبا قد تكون أسهل من خلال بيراميدز. وفقا لعمره، أرى أنه كان من الأفضل الاستمرار في الأهلي".

وعن حسام عاشور، الذي رحل عن الأهلي لينضم إلى الاتحاد السكندري، قال يوسف:"لا أحبذ خوضه لتجربة جديدة، أمضى حياته في الأهلي، أعتقد صعب أن ينسجم مع فريق آخر".

ورحل رمضان صبحي (23 عاما) عن الأهلي مفضلا الانتقال لبيراميدز، بينما وجه الأول الشكر لحسام عاشور (34 عاما) الذي فضل ارتداء قميص ناد جديد على الاعتزال.

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