محمد يوسف: موسيماني لم يقدم كل ما لديه مع الأهلي حتى الآن

يرى محمد يوسف لاعب ومدرب الأهلي السابق والمدير الفني الحالي للبنك الأهلي أن بيستو موسيماني مدرب الأول لا يزال لديه الكثير ليقدمه مع الفريق.

وقال يوسف خلال حواره مع قناة أون تايم سبورتس يوم الثلاثاء:"موسيماني وفر الوقت على الأهلي حين أراد النادي التعاقد مع مدرب في وقت حرج، مدرب يعلم جيدا منافسيه في دوري أبطال إفريقيا آنذاك، الزمالك والرجاء والوداد. الأهلي يضيف لأي مدرب، لكن موسيماني لا يزال أمامه ما يقدمه للفريق".

وأوضح يوسف أن الأهلي لم يتواصل معه ليقود الفريق بعد رحيل المدرب ريني فايلر قائلا:"الترشيح كان إعلاميا، وهذا شرف بالتأكيد، لكن قلت آنذاك أنه لا يوجد تواصل تم معي بشأن قيادة الأهلي، والنادي لا يعتمد على ما يقال في الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا كابن للنادي تحت أمره في أي وقت".

وتولى يوسف (50 عاما) قيادة البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز، فريق دخل بقوة سوق انتقالات اللاعبين استعدادا للموسم الجديد.

وكشف يوسف أنه أراد التعاقد مع لاعبين من الزمالك بالقول:"تحدثنا عن انتداب محمد حسن وعمر السعيد ومحمد عبد السلام، لكن الزمالك تمسك بلاعبيه".

وجمع البنك الأهلي 4 نقاط من أول 3 جولات في الدوري المصري بالفوز على الإنتاج الحربي والتعادل مع وادي دجلة والخسارة أمام سيراميكا كليوباترا.

ويحل الفريق ضيفا على الإسماعيلي يوم الجمعة في الجولة الرابعة.