عبد الحفيظ: تاريخ الأهلي ليس أرقاما فقط بل مبادئ وثوابت في احترام المنافس

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن تاريخ فريقه ليس أرقاما فقط، لكن مبادئ وثوابت في احترام المنافس ما يجب أن ينعكس على أرض المباراة خلال مواجهة سونيديب.

وصرح عبد الحفيظ للموقع الرسمي للأهلي قائلا: "نسعى لتحقيق نتيجة مطمئنة ضد سونيديب، جميع اللاعبين يعيشون حالة من التركيز الشديد قبل ضربة بداية الموسم الجديد من دوري الأبطال".

وواصل "جميع اللاعبين جاهزين للمواجهة، والتي نسعى خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا لقطع خطوة هامة نحو المشاركة في دور المجموعات".

وأكمل "تاريخ الأهلي ليس أرقاما فقط، لكن مبادئ وثوابت في احترام المنافس والتعامل بجدية وإصرار وعزيمة مع جميع الفرق، كرة القدم دائما ما تعطي دروسا قوية للفرق التي تتعامل بالتاريخ فقط مع الفرق الصاعدة حديثا على الساحة الكروية، سواء محليا أو إفريقيا أو عالميا".

وواصل "سونيديب يدخل مباراتنا بدوافع قوية، وهذا ليس بجديد على الفرق التي تواجه الأهلي للمرة الأولى، لأنها تبحث عن نتيجة تاريخية، الجهاز الفني واللاعبون يضعون هذا الأمر في حساباتهم قبل مباراة الفريقين".

وأتم "الأهلي خاض مرانه الأول على ملعب الجنرال سيني كونتشي ثم المران الثاني والأخير على أحد الملاعب الفرعية التابعة لاتحاد النيجر لكرة القدم، وهناك تواصل لم ينقطع قط بين بيتسو موسيماني مدرب الفريق المصاب بفيروس كورونا وأعضاء الجهاز الفني المتواجدين هنا".

ويستعد الأهلي لمواجهة سونيديب يوم الأربعاء ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.