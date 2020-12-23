شريف: نسعى لأن تكون مواجهة سونيديب ضربة بداية قوية مميزة لتحقيق البطولة العاشرة

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 11:37

كتب : FilGoal

محمد شريف - الأهلي - غزل المحلة

قال محمد شريف مهاجم الأهلي إن فريقه يسعى لأن تكون مواجهة سونيديب ضربة بداية قوية بشكل مميز نحو رحلة الدفاع عن اللقب وتحقيق البطولة العاشرة. وذلك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي.

وصرح شريف قائلا: "مباراة سونيديب هي ضربة البداية في رحلة الدفاع عن اللقب وتحقيق البطولة العاشرة".

وواصل "نريد أن نبدأ البطولة بشكل قوي ومميز -رغم أن المنافس قد لا يكون معروفا بشكل قوي بالنسبة لنا- والملعب كعادة معظم الملاعب في إفريقيا، والأجواء صعبة في ظل ارتفاع درجة الحرارة، رغم ذلك نلعب دوما من أجل الفوز داخل مصر وخارجها".

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وعن تصريحات محمد شيجا رئبس نادي سونيديب، قال شريف: "الأهلي أكبر فريق في إفريقيا، وحديثه طبيعي، مواجهة الأهلي تمثل ضغطا وعبئا عليهم، لكن هدفنا الدائم هو الفوز".

وأكمل شريف "أشكر مجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب على توفير طائرة خاصة للسفر إلى النيجر، لأنها منحت اللاعبين راحة كبيرة بدلا من السفر عبر رحلات الطيران العادية والتي تكون مرهقة للفريق".

وأتم "الحديث عن مباراة الزمالك في الدوري مبكر جدا، لأن تركيز الجميع منصب على مواجهة سونيدب، ثم بعد ذلك ستكون مواجهة الزمالك".

ويستعد الأهلي لمواجهة سونيدب يوم الأربعاء ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
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