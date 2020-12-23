حازم إمام يكشف ما حدث في غرفة ملابس الزمالك بعد نهائي إفريقيا

كشف حازم إمام لاعب الزمالك كواليس غرفة ملابس الفريق بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي بنتيجة 2-1 في 27 نوفمبر الماضي.

وقال الظهير الأيمن خلال حواره مع قناة إم بي سي مصر يوم الثلاثاء:"حين سجل (محمد مجدي) أفشة نظرت إلى الوقت، علمت أن الأمر انتهى. حين سُجل الهدف لم أقلق، لكن بعدما نظرت إلى الوقت أصابني القلق، لم أكن مركزا مع الوقت لأن اللقاء كان سريعا جدا".

وأضاف "بعد المباراة تركت اللاعبين في صمت تام لمدة 6 دقائق تقريبا، الجهاز الفني كان حزينا جدا، تحدثت معهم أن لدينا مباراة في الكأس بعد أيام وطلبت منهم التحدث مع اللاعبين لكي نتكاتف من أجل القادم. وهذا ما حدث، (جايمي) باتشيكو صافح جميع اللاعبين، قال لهم لم يقصر أحد، والكل نفذ التعليمات بالنص".

واستمر "(محمود عبد الرازق) شيكابالا كان أكثر لاعب حزين، التتويج كان خاصا بالنسبة له خاصة بعد الهدف العالمي الذي سجله، جميع اللاعبين كانوا حزانى. والحزن يكون أكثر حين تخسر ضد الأهلي، ومن يقول غير ذلك فهو كاذب".

وأتم "قدمنا مباراة كبيرة، لكن الناس تذكر دائما الفائز، اللاعبون فعلوا ما عليهم، الأهلي كان موفقا وفاز. الكلام عن قدوم أشخاص ورحيل آخرين عن النادي قد يكون أثر نوعا ما على التفكير، لكن هذا لم يظهر في الملعب. قبل المباراة كنا نحفز بعضنا بعضا".

وخسر الزمالك المباراة بهدف أفشة الذي جاء في الدقيقة 86 على ملعب القاهرة ليتوج الأهلي باللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

والنهائي كان الأول في تاريخ إفريقيا الذي يجري بنظام المباراة الواحدة ويجمع بين ناديين من نفس البلد.