حازم إمام يكشف ما حدث في غرفة ملابس الزمالك بعد نهائي إفريقيا

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 11:19

كتب : FilGoal

شيكابالا يسجل ويحتفل بهدف تعادل الزمالك أمام الأهلي

كشف حازم إمام لاعب الزمالك كواليس غرفة ملابس الفريق بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي بنتيجة 2-1 في 27 نوفمبر الماضي.

وقال الظهير الأيمن خلال حواره مع قناة إم بي سي مصر يوم الثلاثاء:"حين سجل (محمد مجدي) أفشة نظرت إلى الوقت، علمت أن الأمر انتهى. حين سُجل الهدف لم أقلق، لكن بعدما نظرت إلى الوقت أصابني القلق، لم أكن مركزا مع الوقت لأن اللقاء كان سريعا جدا".

وأضاف "بعد المباراة تركت اللاعبين في صمت تام لمدة 6 دقائق تقريبا، الجهاز الفني كان حزينا جدا، تحدثت معهم أن لدينا مباراة في الكأس بعد أيام وطلبت منهم التحدث مع اللاعبين لكي نتكاتف من أجل القادم. وهذا ما حدث، (جايمي) باتشيكو صافح جميع اللاعبين، قال لهم لم يقصر أحد، والكل نفذ التعليمات بالنص".

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات الأربعاء 23 ديسمبر 2020.. سونيدب يواجه الأهلي وإيفرتون ضد يونايتد وميلان أمام لاتسيو حازم إمام: كهربا أهلاوي حتى النخاع جينياك حقق ما جاء من أجله.. تيجيريس بطل دوري أبطال كونكاكاف على حساب برادلي الزمالك: بحث مصير العضويات المشطوبة من النادي.. جديد موقف ساسي ومصطفى محمد

واستمر "(محمود عبد الرازق) شيكابالا كان أكثر لاعب حزين، التتويج كان خاصا بالنسبة له خاصة بعد الهدف العالمي الذي سجله، جميع اللاعبين كانوا حزانى. والحزن يكون أكثر حين تخسر ضد الأهلي، ومن يقول غير ذلك فهو كاذب".

وأتم "قدمنا مباراة كبيرة، لكن الناس تذكر دائما الفائز، اللاعبون فعلوا ما عليهم، الأهلي كان موفقا وفاز. الكلام عن قدوم أشخاص ورحيل آخرين عن النادي قد يكون أثر نوعا ما على التفكير، لكن هذا لم يظهر في الملعب. قبل المباراة كنا نحفز بعضنا بعضا".

وخسر الزمالك المباراة بهدف أفشة الذي جاء في الدقيقة 86 على ملعب القاهرة ليتوج الأهلي باللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

والنهائي كان الأول في تاريخ إفريقيا الذي يجري بنظام المباراة الواحدة ويجمع بين ناديين من نفس البلد.

الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
جينياك: أخيرا فزنا باللقب اللعين 19 دقيقة | أمريكا
طلعت يوسف: استهدف إعادة الفريق إلى المكانة التي ينتظرها عاشقيه 31 دقيقة | الدوري المصري
حازم إمام: الزمالك ليس قويا إعلاميا.. وهناك زملكاوية بالاسم فقط 32 دقيقة | مصر
جوارديولا: نلعب كأس الرابطة من أجل اللقب الرابع على التوالي 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حازم إمام: كسرنا تفوق الأهلي المستمر في القمة.. واللقاءات السهلة تفقدنا لقب الدوري 46 دقيقة | مصر
عبد الحفيظ: تاريخ الأهلي ليس أرقاما فقط بل مبادئ وثوابت في احترام المنافس 53 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
حازم إمام يروي "رعبه" من جيلبرتو وإجادته التي أغضبت أحمد حسن 58 دقيقة | مصر
شريف: نسعى لأن تكون مواجهة سونيديب ضربة بداية قوية مميزة لتحقيق البطولة العاشرة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 2 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 3 محمد إبراهيم يتحدث عن هدف كليوباترا و"موهبة صالح لا تتواجد في أي أحد" 4 حكاية شادي حسين – مصارع هداف "أفضل من مصطفى محمد" اهتم به الأهلي
قد ينال إعجابك