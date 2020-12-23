مواعيد مباريات الأربعاء 23 ديسمبر 2020.. سونيديب يواجه الأهلي وإيفرتون ضد يونايتد وميلان أمام لاتسيو

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 10:28

كتب : FilGoal

مران الأهلي في النيجر

يواجه الأهلي نظيره سونيديب ضمن ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يوم الأربعاء في الرابعة عصرا. ويذاع اللقاء على قناة الأهلي.

ويستضيف ستوك سيتي نظيره توتنام في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في السابعة والنصف مساء على قناة "بي إن سبورتس 2".

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وفي نفس الدور من كأس الرابطة، يواجه إيفرتون ضيفه مانشستر يونايتد في العاشرة مساء ويذاع على قناة "بي إن سبورتس 2".

ويحل إنتر ميلان ضيفا على هيلاس فيرونا في السابعة والنصف مساء على قناة "بي إن سبورتس 4"، ضمن منافسات الجولة الـ14 منالدوري الإيطالي.

ويواجه ميلان ضيفه لاتسيو في نفس الجولة، في الساعة التاسعة و45 دقيقة على قناة "بي إن سبورتس 4".

ويستضيف ريال مدريد نظيره غرناطة، في الثامنة و45 دقيقة، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني، ويذاع على قناة "بي إنسبورتس 1".

لمعرفة بقية مواعيد مباريات اليوم الأربعاء من هنا.

دوري أبطال إفريقيا الدوري الإسباني الدوري الإيطالي كأس الرابطة الإنجليزية
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