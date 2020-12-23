المقاولون: نتيجة النجم مرضية في ظل 7 إصابات كورونا مؤثرة.. واللاعبون في "حالة نشوة"

يرى محمد عادل المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب، أن نتيجة التعادل السلبي أمام النجم الساحلي في ذهاب دور الـ 32 للكونفدرالية، مرضية.

وقال عادل لأون تايم سبورتس 2: "لدينا 7 إصابات كورونا مؤثرة، النتيجة مرضية في ظل هذه الظروف".

وأردف عن نتائج الفريق في الدوري، حيث خسر الفريق أمام الزمالك ووادي دجلة في أول جولتين: "بالنسبة للاعب المصري، بعد الإنجاز يأتي الاسترخاء".

وأردف "تأهلنا للكونفدرالية وفزنا بتساعية على أرتا سولار، لذا عاش اللاعبون في حالة نشوة".

لم يحصل عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب على ثأره من النجم الساحلي في القاهرة، ولكن مازال لديه فرصة الثأر من الفريق الذي حرمه من لقب دوري أبطال إفريقيا 2007 لاعبا في مباراة عودة دور الـ 32 للكونفدرالية في سوسة.

النجم الساحلي نجح بالخروج بتعادل سلبي ضد المقاولون العرب، بقيادة النحاس، الذي خرج مطرودا قبل 13 عاما في النهائي الشهير بقميص الأهلي.