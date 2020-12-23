المقاولون: نتيجة النجم مرضية في ظل 7 إصابات كورونا مؤثرة.. واللاعبون في "حالة نشوة"

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 00:30

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - النجم الساحلي

يرى محمد عادل المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب، أن نتيجة التعادل السلبي أمام النجم الساحلي في ذهاب دور الـ 32 للكونفدرالية، مرضية.

وقال عادل لأون تايم سبورتس 2: "لدينا 7 إصابات كورونا مؤثرة، النتيجة مرضية في ظل هذه الظروف".

وأردف عن نتائج الفريق في الدوري، حيث خسر الفريق أمام الزمالك ووادي دجلة في أول جولتين: "بالنسبة للاعب المصري، بعد الإنجاز يأتي الاسترخاء".

أخبار متعلقة
فييرا: المقاولون دافع كثيرا ربما خوفا من النجم.. ولا مشكلة في انضمام الحضري لنا النحاس لا يحصل على ثأره في القاهرة.. النجم يعود إلى سوسة بتعادل سلبي مع المقاولون المقاولون: لدينا ٧ إصابات بكورونا قبل مواجهة النجم الساحلي‎

وأردف "تأهلنا للكونفدرالية وفزنا بتساعية على أرتا سولار، لذا عاش اللاعبون في حالة نشوة".

لم يحصل عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب على ثأره من النجم الساحلي في القاهرة، ولكن مازال لديه فرصة الثأر من الفريق الذي حرمه من لقب دوري أبطال إفريقيا 2007 لاعبا في مباراة عودة دور الـ 32 للكونفدرالية في سوسة.

النجم الساحلي نجح بالخروج بتعادل سلبي ضد المقاولون العرب، بقيادة النحاس، الذي خرج مطرودا قبل 13 عاما في النهائي الشهير بقميص الأهلي.

المقاولون العرب النجم الساحلي في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
كسر رقم بيليه.. ميسي يحقق إنجازا تاريخيا 2 دقيقة | الدوري الإسباني
المقاولون: نتيجة النجم مرضية في ظل 7 إصابات كورونا مؤثرة.. واللاعبون في "حالة نشوة" 12 دقيقة | الكونفدرالية
طبيب الزمالك: لاعبان مصابان بـ كورونا.. وفي الجول يكشف: حالة علاء وحامد مطمئنة رغم الإصابة 36 دقيقة | مصر
عضو الثلاثية: لا تأجيل للقمة حتى الآن ونناقش مصيرها الأربعاء وفقا للمعطيات الجديدة 45 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة النني.. سيتي يزيد أوجاع أرسنال برباعية ويقصيه من كأس الرابطة 50 دقيقة | أوروبا
بثلاثية في شباك يوفنتوس.. فيورنتينا يحقق فوزه الغائب من 8 مباريات في الدوري الإيطالي 57 دقيقة | الدوري الإيطالي
علاء وحيد: أسلوب لعب الإسماعيلي ضاع بسبب تغيير المدربين.. وطلعت يوسف قادر على إعادته ساعة | الدوري المصري
مجاهد يفسر قرارات تغيير القيد ومصير القمة.. و"اتحاد الكرة لن يكون سببا في إحراج الدولة" ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 2 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 3 محمد إبراهيم يتحدث عن هدف كليوباترا و"موهبة صالح لا تتواجد في أي أحد" 4 حكاية شادي حسين – مصارع هداف "أفضل من مصطفى محمد" اهتم به الأهلي
قد ينال إعجابك