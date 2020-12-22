سكاي: زيادة فحوصات كورونا لأندية المستوى الرابع في الدوري الإنجليزي

قررت رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" إجراء فحصين أسبوعيا للأندية المتواجدة في المستوى الرابع للكشف عن فيروس كورونا.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الثلاثاء فإنه تقرر إجراء فحصين أسبوعيا جراء الخوف من ظهر سلالة جديدة من الفيروس الذي يُعتقد أنه أكثر قابلية للانتقال.

والأندية المتواجدة في المستوى الرابع في العاصمة الإنجليزية لندن هم أرسنال وتشيلسي وكريستال بالاس وفولام وتوتنام ووست هام.

ما هي تلك المستويات؟

قسمت الحكومة الإنجليزية البلاد إلى مستويات من الأول للرابع وذلك كان تمهيدا لحضور الجمهور للمباريات.

الأندية المتواجدة في القسم الأول يُسمح لجماهيرهم بحضور المباريات بواقع أربعة آلاف مشجع، مقابل ألفي مشجع للمستوى الثاني.

أما أندية القسمين الثالث والرابع فيمنع فيهما حضور الجمهور للمباريات.

لذا خلال الفترة السابقة حضر الجمهور للمباريات في العاصمة الإنجليزية لندن قبل احتمالية ظهور سلالة جديدة من كورونا ما جعل لندن تتدنى للمستوى الرابع.

وخلال الفحص الأخير للاعبين والأجهزة الفنية ظهرت سبع حالات إيجابية بفيروس كورونا في أندية الدوري الإنجليزي.

يذكر أن رابطة الأندية الإنجليزية أعلنت أمس الإثنين تأجيل نهائي كأس الرابطة من فبراير إلى 25 أبريل أملا في حضور الجماهير في ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.