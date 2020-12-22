فييرا: المقاولون دافع كثيرا ربما خوفا من النجم.. ولا مشكلة في انضمام الحضري لنا

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 20:44

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - النجم الساحلي

شدد جورفان فييرا المدير الفني للنجم الساحلي أن منافسه في ذهاب دور الـ 32 للكونفدرالية، المقاولون العرب، دافع كثيرا في مباراة استاد الجبل الأخضر.

وقال فييرا لأون تايم سبورتس 2: "سعيد جدا بوجودي في مصر، لأن مصر هي بيتي".

وأردف "المباراة كان بها فرص كثيرة لنا، لكن كان لدينا مشكلة في اللمسة الأخيرة".

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وأوضح "المقاولون فريق دفاعي جدا، ربما فعلوا ذلك خوفا مننا. لكن هذه هي كرة القدم ولا عيب في ذلك".

وأكمل "النتيجة ليست جيدة بالنسبة لنا".

وعن انضمام الأسطورة عصام الحضري لجهازه في النجم قال: لا مشكلة مع عمل الحضري معنا في الجهاز لأنه حارسي السابق وصديقي، والإدارة هي من ستجلبه وليس أنا. لدينا مدرب حراس رائع والحضري سينضم لنا وسنشكل فريقا رائعا".

لم يحصل عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب على ثأره من النجم الساحلي في القاهرة، ولكن مازال لديه فرصة الثأر من الفريق الذي حرمه من لقب دوري أبطال إفريقيا 2007 لاعبا في مباراة عودة دور الـ 32 في الكونفدرالية في سوسة.

النجم الساحلي نجح بالخروج بتعادل سلبي ضد المقاولون العرب، بقيادة النحاس، الذي خرج مطرودا قبل 13 عاما في النهائي الشهير بقميص الأهلي.

المقاولون العرب النجم الساحلي في إفريقيا
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