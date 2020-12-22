سلبية مسحة بعثة الأهلي في النيجر

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والمكلف برئاسة بعثة الأهلي في النيجر، سلبية المسحة الطبية التي أجرتها البعثة استعدادا لمواجهة سونيديب بطل النيجر.

ويحل الأهلي ضيفا على سونيديب في الرابعة عصر غد الأربعاء ضمن مباريات ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأجرت بعثة الأهلي مسحة طبية بمقر فندق الإقامة في العاصمة نيامي تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) وفقا للبروتوكول الطبي.

وجاءت نتيجة المسحة التي أجرتها البعثة بالكامل سلبية.

ويدخل الأهلي البطولة للدفاع عن اللقب بعدما حقق بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في النسخة الأخيرة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في مصر بعد أسبوعين من لقاء الذهاب.