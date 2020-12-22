النحاس لا يحصل على ثأره في القاهرة.. النجم يعود إلى سوسة بتعادل سلبي مع المقاولون

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 20:03

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - النجم الساحلي

لم يحصل عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب على ثأره من النجم الساحلي في القاهرة، ولكن مازال لديه فرصة الثأر من الفريق الذي حرمه من لقب دوري أبطال إفريقيا 2007 لاعبا في مباراة عودة دور الـ 32 للكونفدرالية في سوسة.

النجم الساحلي نجح بالخروج بتعادل سلبي ضد المقاولون العرب، بقيادة النحاس، الذي خرج مطرودا قبل 13 عاما في النهائي الشهير بقميص الأهلي.

المباراة جاءت متوازنة إلى حد كبير، ظهر فيها معاناة المقاولون من غيابات عديدة بسبب فيروس كورونا، ولكنه كان صلبا أمام تشكيل مكتمل للنجم الساحلي.

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ففي الدقيقة السادسة، هدد أحمد شكري مرمى أيمن المثلوثي بتسديدة تصدى لها الدولي التونسي بثبات.

وفي الدقيقة 29، لعب ياسين الشيخاوي رأسية مرت بجوار مرمى الحارس حسن شاهين، قبل أن يحرم غياب تقنية حكم الفيديو المقاولون من ركلة جزاء واضحة إثر اشتراك بين سليم بوخنشوش وفاروقا نور الدين بعد لعب ركلة حرة داخل منطقة جزاء النجم الساحلي.

أخطر فرص النجم كانت مع مطلع الشوط الثاني. مرتضى بن وناس اخترق ولعب عرضية مرت من الجميع لتصل إلى وجدي كشريدة الذي سدد لكن حسن شاهين تصدى بالقدم على طريقة حراس كرة اليد.

ورغم محاولات المقاولون الخجولة، وعدم قدرة النجم على خلق فرص حقيقية، انتهت المباراة بالتعادل السلبي في انتظار الحسم في 5 يناير المقبل في سوسة.

المقاولون العرب النجم الساحلي في إفريقيا
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