مدرب شباب ليفربول عن صلاح: ما أسمعه لا يعني إنه غير سعيد.. هذه هي المشكلة

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 19:53

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

قلل جاري أونيل المدرب المساعد لشباب ليفربول تحت 23 عاما من الحديث المثار حاليا حول احتمالية رحيل نجم الفريق محمد صلاح عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح صلاح في حوار مع صحيفة آس أنه لا يمانع اللعب لأحد كبيري إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة، مشيرا إلى أن القرار يعود لفريق ليفربول.

وقال أونيل لإذاعة "توك سبورت" الإنجليزية: "ما أسمعه حول مدى قوة تدربه في المباريات وتواضعه لا أرى أن هناك أي مشكلة".

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وواصل "سيجري اللاعبون الوارات وفي بعض الأحيان عندما يتم إجراؤها في بلدان أخرى وبلغات مختلفة ستكون هناك مشكلة".

وأكمل "أعتقد أنه علينا الحكم بناء على أدائه في الملعب وبالنسبة لي فهو لا يبدو وكأنه غير سعيد مع ليفربول".

وأتم أونيل "ما أسمعه عن كيفية تدريبه وكيف يعمل بجد لا يعطي بالتأكيد فكرة إنه غير سعيد".

صلاح ليفربول
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