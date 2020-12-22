أروابارينا: نحتاج للتحسن والوصول لمستوى الأداء الذي يتساوى مع حجم أسماء بيراميدز

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 19:23

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز ضد الاتحاد الليبي

شدد رودولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز، أن فريقه في حاجة للتحسن، وتقديم أداء يتساوى مع الأسماء الموجودة في الفريق.

تصريحات أروابارينا جاءت بعد فوز بيراميدز 1-0 على الاتحاد الليبي في ذهاب دور الـ 32 للكونفدرالية، مواجهة تعد على أرض الفريق الليبي رغم إقامتها في الإسكندرية.

وقال أروابارينا: "الفوز شيء إيجابي، لكن الفريق يحتاج للتحسن في جميع الجوانب في اللقاءات المقبلة".

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وأضاف "الفريق ارتكب أخطاء يجب العمل على تلافيها".

وأوضح أروابارينا بعد فوزه الأول، بعد خسارة ضد الاتحاد السكندري وتعادل ضد الزمالك: "المشوار ما يزال طويلا وكرة القدم لا تعتمد على الأسماء فقط ولابد من الاجتهاد داخل الملعب".

وأكمل "ولدي ثقة كبيرة في إمكانيات فريقي وقدرتهم على التحسن في المرحلة المقبلة، واللاعبون لديهم رغبة كبيرة في التطور والظهور بصورة أفضل ونتائج أكثر إيجابية".

وأشار أروابارينا: "هدف النادي هو المنافسة على جميع البطولات، ولكن أولا يجب على الفريق التحسن والوصول لمستوى الأداء المطلوب والذي يتساوى مع حجم الأسماء الموجودة".

وأتم "لا أعتمد على الحديث كثيرا ولكنني أعمل على ذلك ولابد من العمل بجد يوميا من أجل التحسن والظهور بالشكل المطلوب. لابد من الاجتهاد في جميع المستويات للظهور بصورة جيدة واللاعبون يبذلون مجهودا كبيرا في اللقاءات".

الاتحاد الليبي في إفريقيا بيراميدز
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