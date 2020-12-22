بيراميدز يفتتح مشواره في الكونفدرالية بالفوز على الاتحاد الليبي

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 18:54

كتب : FilGoal

جون أنتوي - بيراميدز ضد الاتحاد الليبي

افتتح بيراميدز مشواره في الكونفدرالية الإفريقية بالفوز على الاتحاد الليبي بهدف دون رد.

وسجل جون أنتوي هدف اللقاء الوحيد في مباراة دور الـ 32 الأول والذي أقيم على ملعب الإسكندرية بسبب عدم لعب فرق ليبيا على ملعبها.

وتقام مباراة الإياب يوم 5 يناير في مصر أيضا كونها مباراة بيراميدز هذه المرة.

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انطلق الشوط الأول بسيطرة من بيراميدز وتحفظ دفاعي من الاتحاد الليبي.

وفي الدقيقة 11 كاد بيراميدز أن يفتتح التسجيل بعد تمريرة من رمضان صبحي إلى أنتوي الذي سددها لكن في حارس مرمى الاتحاد.

استمرت سيطرة بيراميدز على الكرة لكن دون خطورة حقيقية على المرمى الليبي.

وشهد الوقت بدل من الضائع إثارة الشوط الأول، إذ مرر أرسل عبد الله السعيد عرضية متقنة إلى أنتوي داخل منطقة الجزاء لكن سددها أعلى العارضة في الدقيقة 45.

وبعدها بدقيقة راوغ مهاجم الاتحاد الليبي شريف إكرامي من الجانب الأيسر لفريقه لكن فشل في السيطرة على الكرة لينقذها الدفاع.

وأجرى بيراميدز أولى تبديلاته بين شوطي المباراة بنزول إسلام عيسى وخروج إريك تراوري لتنشيط هجوم الفريق.

وظهر بيراميدز أكثر شراسة في الشوط الثاني ومرر عيسى برأسية رائعة الكرة إلى رمضان صبحي لكنه سددها ضعيفة في يد حارس المرمى في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 55 افتتح جون أنتوي التسجيل بعد عرضية متقنة من أحمد توفيق حولها أنتوي رأسية لكن حارس المرمى تصدى لها وتابعها أنتوي بتسديدة داخل المرمى.

وشارك محمود في الدقيقة 67 بدلا من البديل إسلام عيسى الذي تعرض لإصابة بعد نزوله بأقل من 20 دقيقة.

وخلال أخر 20 دقيقة حاول الاتحاد الليبي إدراك التعادل بالتقدم هجوميا وسط أداء متوازن من بيراميدز.

وسدد صهيب لاعب الاتحاد الليبي ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء لكن تصدى لها شريف إكرامي بثبات.

وكاد الاتحاد الليبي أن يدرك التعادل في الدقيقة 83 بعد انفراد معاذ عيسى بالمرمى لكن شريف إكرامي أنقذ الموقف ببراعة.

وحاول بيراميدز تأمين فوزه بهدف ثاني برأسية رائعة من محمود وادي في الدقيقة 90 لكن تصدى لها ببراعة معاذ اللافي حارس المرمى وحولها ركلة ركنية.

وانتهى اللقاء بفوز فريق بيراميدز بهدف دون رد في مباراة الذهاب، على أن تقام مباراة الإياب على ملعب الكلية الحربية في القاهرة يوم 5 يناير.

الاتحاد الليبي الكونفدرالية بيراميدز
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