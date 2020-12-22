مران الأهلي – رسالة من موسيماني.. وتغيير ملعب التدريب الأخير قبل لقاء سونيديب

خاض الأهلي مرانه الأخير اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء سونيديب النيجري في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا غدا الأربعاء.

وخاض الأهلي مرانه على ملعب التقني أحد الملاعب التابعة للاتحاد النيجري لكرة القدم بعدما تدرب أمس الإثنين على ملعب سيني كونتشي الذي يقام عليه المباراة.

جاء ذلك التبديل نظرا لإقامة مباراة محلية في ملعب لقاء الأربعاء.

وشهد المران تواصل بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق مع الجهاز الفني للأهلي لوضع البرنامج التدريبي والتشكيل الذي سيخوض المباراة.

ويغيب موسيماني عن المباراة نظرا لإصابته بفيروس كورونا.

وشرح كيفن جونسون المدرب العام للأهلي للاعبين البرنامج التدريبي الذي سيخوضه.

وركز الجهاز الطبي للأهلي على أهمية تعقيم الملاعب والكرات التي سوف يتدرب الفريق بها.

وتدرب حراس المرمى على التصدي لتسديدات من زوايا مختلفة والكرات العرضية.

كما قُسم الفريق لثلاث مجموعات وأجرى الجهاز الفني تقسيمة شهدت الاهتمام بالتعليمات الخططية وكيفية التعامل مع هجمات الخصم.

وفي ختام المران خاض الفريق تقسيمة بطول الملعب بمشاركة الحارسين.