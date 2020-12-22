مران الأهلي – رسالة من موسيماني.. وتغيير ملعب التدريب الأخير قبل لقاء سونيديب

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 18:14

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي في النيجر

خاض الأهلي مرانه الأخير اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء سونيديب النيجري في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا غدا الأربعاء.

وخاض الأهلي مرانه على ملعب التقني أحد الملاعب التابعة للاتحاد النيجري لكرة القدم بعدما تدرب أمس الإثنين على ملعب سيني كونتشي الذي يقام عليه المباراة.

جاء ذلك التبديل نظرا لإقامة مباراة محلية في ملعب لقاء الأربعاء.

أخبار متعلقة
هل يقترب من الأهلي؟ سيرينو يغيب عن انتصار هام لصنداونز في أبطال إفريقيا التشكيل – المقاولون باختيارات اضطرارية.. وكوليبالي والشيخاوي يقودان النجم الإسماعيلي يعلن تعيين طلعت يوسف مدربا للفريق

وشهد المران تواصل بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق مع الجهاز الفني للأهلي لوضع البرنامج التدريبي والتشكيل الذي سيخوض المباراة.

ويغيب موسيماني عن المباراة نظرا لإصابته بفيروس كورونا.

وشرح كيفن جونسون المدرب العام للأهلي للاعبين البرنامج التدريبي الذي سيخوضه.

وركز الجهاز الطبي للأهلي على أهمية تعقيم الملاعب والكرات التي سوف يتدرب الفريق بها.

وتدرب حراس المرمى على التصدي لتسديدات من زوايا مختلفة والكرات العرضية.

كما قُسم الفريق لثلاث مجموعات وأجرى الجهاز الفني تقسيمة شهدت الاهتمام بالتعليمات الخططية وكيفية التعامل مع هجمات الخصم.

وفي ختام المران خاض الفريق تقسيمة بطول الملعب بمشاركة الحارسين.

الأهلي في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
NBA - نظرة على الموسم الجديد بعيون إفريقية 15 دقيقة | رياضات أخرى
مران الأهلي – رسالة من موسيماني.. وتغيير ملعب التدريب الأخير قبل لقاء سونيديب 25 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
هل يقترب من الأهلي؟ سيرينو يغيب عن انتصار هام لصنداونز في أبطال إفريقيا 39 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر في الكونفدرالية - المقاولون (0) - (0) النجم الساحلي.. مشاغبات من ذئاب الجبل 49 دقيقة | الكونفدرالية
التشكيل – المقاولون باختيارات اضطرارية.. وكوليبالي والشيخاوي يقودان النجم ساعة | الكونفدرالية
أحمد حسن يعلن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاختيار الأفضل عبر The First ساعة | مصر
مباشر الكونفدرالية - الاتحاد الليبي (0) - (1) بيراميدز.. جووووول أنتوي ساعة | الكونفدرالية
مباشر - إنبي (1) - (1) غزل المحلة.. رامي صبري على طريقة بانينكا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 2 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 3 محمد إبراهيم يتحدث عن هدف كليوباترا و"موهبة صالح لا تتواجد في أي أحد" 4 حكاية شادي حسين – مصارع هداف "أفضل من مصطفى محمد" اهتم به الأهلي
قد ينال إعجابك