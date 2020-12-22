هل يقترب من الأهلي؟ سيرينو يغيب عن انتصار هام لصنداونز في أبطال إفريقيا

غاب جاستون سيرينو لاعب ماميلودي صنداونز عن التواجد في قائمة في المباراة التي أقيمت ضد جوانينج جالاكسي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وحل صنداونز ضيفا على جوانينج جالاكسي البتسواني اليوم الثلاثاء في ملعب لوباتسي.

وفاز الفريق الجنوب إفريقي بهدفين مقابل لا شيء سجلهما موتوبو مفالا وبيتر شالوليلي في الدقيقتين العاشرة والـ46.

وفي ظل ارتباط الأهلي بضم سيرينو خلال الانتقالات الشتوية المقبلة فإن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأحمر أكد أن ناديه لن يحاول ضم اللاعب إذا ما شارك في دوري أبطال إفريقيا مع صنداونز.

وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على أنه لا يحق لأي لاعب المشاركة في نسخة واحدة من البطولة مع فريقين مختلفين.

وكان الأهلي يريد ضم سيرينو قبل انطلاق الموسم الجاري من الدوري لكن تعثر المفاوضات مع صنداونز حالت دون إتمام الانتقال.

تعادل هام لفيتا كلوب

وعاد فيتا كلوب الكونغولي من إي سواتيني "سوازيلاند سابقا" بتعادل هام أمام يانج بافالوز بهدفين لكل فريق.

تلك النتيجة تجعل التعادل السلبي أو حتى التعادل بهدف لمثله في لقاء الإياب هي ميزة كبرى لفيتا كلوب ليضمن التأهل لدور المجموعات.

وحال تأهله سيكون ذلك التأهل الثالث على التوالي لفيتا كلوب لدور المجموعات من أعرق البطولات الإفريقية.