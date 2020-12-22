انتهت في الكونفدرالية - المقاولون (0) - (0) النجم الساحلي

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 17:49

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - النجم الساحلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون والنجم الساحلي في ذهاب دور الـ 32 للكونفدرالية.

طالع تشكيل الفريقين وتغطية حية للمباراة من هنا

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نهاية المباراة

ق87: وسيم نغموشي بدلا من يوسف الجوهري

ق74: محمد سالم يخرج ويشارك كريم مصطفى

ق46: النجم يبدأ ضاغطا.. عرضية من بعيو تصل لكشريدة الذي يسدد من داخل المنطقة ولكن شاهين يتصدى بالقدم. في هذه الأثناء، يشارك لويس إينستروزا بدلا من أحمد شكري.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق34: ركلة حرة للمقاولون لُعبت داخل منطقة الجزاء، وصدام بن عزيزة يمنع فاروقا نور الدين من الوصول بالكرة بإعاقة واضحة لكن عدم وجود VAR يحرم المقاولون من ركلة جزاء.

ق29: رأسية الشيخاوي من متابعة لكرة ركنية تمر بجوار مرمى حسن شاهين

ق6: تسديدة من أحمد شكري في يد المثلوثي

انطلاق المباراة

المقاولون العرب النجم الساحلي في إفريقيا
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