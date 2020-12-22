التشكيل – المقاولون باختيارات اضطرارية.. وكوليبالي والشيخاوي يقودان النجم

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 17:33

كتب : FilGoal

عماد النحاس - الأهلي - المقاولون العرب

أعلن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب عن تشكيل فريقه لمباراة ذهاب دور الـ 32 للكونفدرالية الإفريقية، ضد النجم الساحلي.

في ظل العديد من الغيابات، بسبب كورونا أو الإصابات، أتت اختيارات النحاس اضطرارية حيث ضمت:

حراسة المرمى: حسن شاهين

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الدفاع: أمير عابد – خالد الحسيني – فاروقا نور الدين – حسن الشامي

الوسط: إبراهيم صلاح – محمد مجلي – يوسف الجوهري

الهجوم: أحمد شكري – محمد سالم – محمد عصام

أما جورفان فييرا المدير الفني للنجم الساحلي، فضم تشكيله اختيارات قوية حيث أتى كالتالي..

حراسة المرمى: أيمن المثلوثي

الدفاع: وجدي كشريدة – صدام بن عزيزة – صلاح حرابي – مرتضى بن وناس

الوسط: سليم بوخنشوش – محمد أمين بن عمر – داروين جونزاليس – رضوان زردوم

الهجوم: ياسين الشيخاوي – سليماني كوليبالي

المقاولون العرب النجم الساحلي في إفريقيا
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