انتهت الكونفدرالية - الاتحاد الليبي (0) - (1) بيراميدز.. نهاية المباراة

تابع مباشرة مباراة بيراميدز ومضيفه الاتحاد الليبي في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية.

اضغط هنا لتتابع المباراة لحظة بلحظة

---

نهاية المباراة

ق83 شريف إكرامي ينقذ إنفراد من معاذ عيسى لاعب الاتحاد الليبي

ق55 جوووول أنتوي يسجل الأول بعد عرضية رائعة من أحمد توفيق يسددها أنتوي رأسية لكن يتصدى لها حارس المرمى ويتابعها أنتوي مجددا داخل المرمى

ق51 راسية من إسلام عيسى تصل إلى رمضان صبحي لكن تسديدة ضعيفة وإهدار التقدم

ق46 نزول إسلام عيسى بدلا من إريك تراوري

انطلاق الشوط الثاني

انتهاء الشوط الأول

ق46 مهاجم الاتحاد الليبي يراوغ إكرامي لكن تباطأ ليخرجها دفاع بيراميدز

ق45 عرضية من عبد الله السعيد إلى أنتوي لكن يسددها أعلى العارضة

ق11 تمريرة من رمضان صبحي لجون أنتوي يسدد في حارس مرمى الاتحاد

ق10 التعادل لا يزال سلبيا بدون أهداف

انطلاق المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل