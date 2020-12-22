انتهت الكونفدرالية - الاتحاد الليبي (0) - (1) بيراميدز.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 16:43

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز ضد الاتحاد الليبي

تابع مباشرة مباراة بيراميدز ومضيفه الاتحاد الليبي في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية.

اضغط هنا لتتابع المباراة لحظة بلحظة

---

نهاية المباراة

ق83 شريف إكرامي ينقذ إنفراد من معاذ عيسى لاعب الاتحاد الليبي

ق55 جوووول أنتوي يسجل الأول بعد عرضية رائعة من أحمد توفيق يسددها أنتوي رأسية لكن يتصدى لها حارس المرمى ويتابعها أنتوي مجددا داخل المرمى

ق51 راسية من إسلام عيسى تصل إلى رمضان صبحي لكن تسديدة ضعيفة وإهدار التقدم

ق46 نزول إسلام عيسى بدلا من إريك تراوري

انطلاق الشوط الثاني

انتهاء الشوط الأول

ق46 مهاجم الاتحاد الليبي يراوغ إكرامي لكن تباطأ ليخرجها دفاع بيراميدز

ق45 عرضية من عبد الله السعيد إلى أنتوي لكن يسددها أعلى العارضة

ق11 تمريرة من رمضان صبحي لجون أنتوي يسدد في حارس مرمى الاتحاد

ق10 التعادل لا يزال سلبيا بدون أهداف

انطلاق المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل

الكونفدرالية بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك: بحث مصير العضويات المشطوبة من النادي.. جديد موقف ساسي ومصطفى محمد 6 ساعة | الدوري المصري
في ليلة تاريخية للملك ميسي.. برشلونة يُدمر بلد الوليد بثلاثية 6 ساعة | الدوري الإسباني
كسر رقم بيليه.. ميسي يحقق إنجازا تاريخيا 6 ساعة | الدوري الإسباني
المقاولون: نتيجة النجم مرضية في ظل 7 إصابات كورونا مؤثرة.. واللاعبون في "حالة نشوة" 6 ساعة | الكونفدرالية
طبيب الزمالك: لاعبان مصابان بـ كورونا.. وفي الجول يكشف: حالة علاء وحامد مطمئنة رغم الإصابة 7 ساعة | مصر
عضو الثلاثية: لا تأجيل للقمة حتى الآن ونناقش مصيرها الأربعاء وفقا للمعطيات الجديدة 7 ساعة | الدوري المصري
بمشاركة النني.. سيتي يزيد أوجاع أرسنال برباعية ويقصيه من كأس الرابطة 7 ساعة | أوروبا
بثلاثية في شباك يوفنتوس.. فيورنتينا يحقق فوزه الغائب من 8 مباريات في الدوري الإيطالي 7 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 2 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 3 محمد إبراهيم يتحدث عن هدف كليوباترا و"موهبة صالح لا تتواجد في أي أحد" 4 حكاية شادي حسين – مصارع هداف "أفضل من مصطفى محمد" اهتم به الأهلي
قد ينال إعجابك