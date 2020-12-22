أليسون: مباراة كريستال بالاس لم تكن سهلة رغم الفوز بسباعية نظيفة

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 16:11

كتب : FilGoal

محمد صلاح بكرة الهاتريك مع أليسون بعد لقاء ليفربول وليدز

يرى أليسون بيكر حارس ليفربول أن مباراة فريقه التي اكتسح فيها كريستال بالاس 7-0 لم تكن سهلة.

حامل لقب الدوري الإنجليزي دك شباك كريستال بالاس بسبعة أهداف ضمن الجولة 14 من المسابقة ليواصل التغريد في القمة منفردا.

قال أليسون في تصريحات لموقع ناديه: "إذا رأيت لوحة نتيجة اللقاء فقط، ستعتقد أنها كانت مباراة سهلة لليفربول، لكنها لم تكن كذلك. كان علينا أن نعمل بجد".

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وأضاف "من الصعب دائمًا اللعب ضد كريستال بالاس على أرضه بسبب الطريقة التي يلعبون بها".

وأكمل البرازيلي "إنهم يحبون الاحتفاظ بالكرة في الخلف ونحن نحب أن نضغط عليهم وأحيانًا يخرجون من ضغطنا هذا".

وتابع "حين تأخر خط دفاع ليفربول قليلًا مع الحصول على المساعدة من لاعبي الوسط، خرجنا بشباك نظيفة".

وعندما سُئل عن تأثير الفوز العريض أوضح "هذا جيد، أنت تضغط على الخصوم، والفرق الأخرى التي تقاتل من أجل الصدارة".

وأردف حارس روما السابق "لكننا نفكر فقط في أنفسنا، نفكر فيما يمكننا القيام به على أرض الملعب".

وأتم "لدينا أسبوع واحد للراحة، للاستعداد للمباراة التالية والتحدي التالي، والاستمتاع قليلا بعيد الميلاد مع العائلة".

ويستعد ليفربول لملاقاة وست بروميتش ألبيون في الجولة 15 يوم الأحد المقبل.

ليفربول ينفرد بصدراة جدول المسابقة برصيد 31 نقطة بفارق 4 نقاط عن ليستر سيتي الوصيف.

ليفربول أليسون بيكر
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