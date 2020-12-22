تشكيل بيراميدز - رمضان والسعيد أساسيان أمام الاتحاد الليبي.. وفتحي على الدكة

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 16:05

كتب : عاطف شادي

الزمالك - بيراميدز

يبدأ رمضان صبحي وعبد الله السعيد في التشكيل الأساسي لـ بيراميدز لمواجهة الاتحاد الليبي في ذهاب دور الـ 32 من الكونفدرالية الإفريقية.

وصيف النسخة الماضية يستهل مواجهات النسخة الجارية في تمام الخامسة مساءً على ستاد الإسكندرية.

وجاء تشكيل بيراميدز:

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حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - أحمد سامي. - أحمد توفيق

خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - عمر جابر - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا

خط الهجوم: جون أنتوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء:

مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إسلام عيسى - أحمد فتحي - محمود وادي - محمود حمادة - محمد الجباس

وخرج من قائمة المباراة، الإيفواري ولفريد كانون ومحمد فتحي.

وجاء تشكيل الفريق الليبي:

حراسة المرمى: معاذ اللافي

الدفاع: سند الكوري – عبد العزيز الصويعي – ناجي درا – المهدي الهوني

الوسط: صهيب بن سليمان – عمر الخوجة – علي سلامة – ربيع الشادي

الهجوم: علي مادي – معاذ عيسى

بيراميدز في إفريقيا الكونفدرالية الاتحاد الليبي
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