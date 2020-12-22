الإسماعيلي يعلن تعيين طلعت يوسف مدربا للفريق

أعلن النادي الإسماعيلي في بيان رسمي تعيين طلعت يوسف مدربا للفريق خلفا لريكاردو الذي أقيل من منصبه بعد 3 جولات من الدوري المصري للموسم الجديد.

وقال نص البيان: "طلعت يوسف مدربا للفريق ومحمد وهبة مدرب عام وسعفان الصغير مدرب للحراس وأحمد عبد اللطيف مخطط أحمال".

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق أن طلعت يوسف ضمن دائرة المرشحين والأقرب لتولي الهمة. (طالع التفاصيل)

وأعلن الإسماعيلي إقالة ريكاردو من منصبه بعد الخسارة أمام الجونة في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويعد ريكاردو هو أول مدرب يرحل عن فريقه في الدوري المصري هذا الموسم.

وسبق لـ ريكاردو تولي تدريب الإسماعيلي في ولايتين، وحقق نجاحا كبيرا في الأولى عندما قاد الفريق للمنافسة على لقب الدوري الممتاز حتى النفس الأخير أمام الأهلي في 2008\2009.

وعاد ريكاردو لقلعة الدراويش في سبتمبر بنهايات الموسم الماضي، لكنه لم يعرف طعم الانتصار إلا مرتين من أصل 10 مباريات قاد فيها الإسماعيلي بولايته الأخيرة، في مقابل 4 هزائم.

الإسماعيلي يحتل حاليا المركز الـ12 في جدول الترتيب برصيد نقطتين بعد 3 جولات.

وكانت آخر تجارب طلعت يوسف التدريبية، مع الاتحاد السكندري في الفترة من مايو 2019 وحتى أكتوبر 2020.

وقاد يوسف الاتحاد خلال تلك الفترة في 36 مباراة بكل المسابقات فاز في 11 وتعادل 15 مرة وخسر 10 مباريات وسجل فريقه 38 هدفا واستقبل 36.