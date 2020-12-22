مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: طلعت يوسف مرشح لتدريب الفريق

قال مصدر داخل النادي الإسماعيلي إن طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري السابق دخل ضمن قائمة المدربين المرشحين لتدريب الفريق خلفا لريكاردو الذي أقيل من منصبه. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري السابق يدخل دائرة المدربين المرشحين لتولي مهمة قيادة الفريق".

وواصل "في الوقت الحالي هو من أقرب المرشحين لتدريب الفريق".

وأكمل "اسم سيباسيتان ديسابر تم طرحه كذلك".

وأتم "الإعلان الرسمي سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة عن المدرب الجديد".

وأعلن الإسماعيلي إقالة ريكاردو من منصبه بعد الخسارة أمام الجونة في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وتولى ديسابر تدريب الإسماعيلي خلال موسم 2017/2018 قبل أن يرحل لتدريب منتخب أوغندا، ثم تولى تدريب بيراميدو والوداد المغربي، والآن غير مرتبط بتدريب أي فريق.

ويعد ريكاردو هو أول مدرب يرحل عن فريقه في الدوري المصري هذا الموسم.

وسبق لـ ريكاردو تولي تدريب الإسماعيلي في ولايتين، وحقق نجاحا كبيرا في الأولى عندما قاد الفريق للمنافسة على لقب الدوري الممتاز حتى النفس الأخير أمام الأهلي في 2008\2009.

وعاد ريكاردو لقلعة الدراويش في سبتمبر بنهايات الموسم الماضي، لكنه لم يعرف طعم الانتصار إلا مرتين من أصل 10 مباريات قاد فيها الإسماعيلي بولايته الأخيرة، في مقابل 4 هزائم.

الإسماعيلي يحتل حاليا المركز الـ12 في جدول الترتيب برصيد نقطتين بعد 3 جولات.