لاعب ليفربول السابق: كيف يرغب صلاح في ريال مدريد بعد ما فعله راموس؟

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 15:35

كتب : FilGoal

راموس - صلاح

استنكر جون ألدريدج لاعب ليفربول السابق عدم ممانعة محمد صلاح نجم الفريق الانضمام لريال مدريد، الفريق الذي يحمل أمامه الأخير ذكرى سيئة تعود لنهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وأوضح صلاح في حوار مع صحيفة آس أنه لا يمانع اللعب لأحد كبيري إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة، مشيرا إلى أن القرار يعود لفريق ليفربول.

ولعب صلاح آخر مرة ضد ريال مدريد في نهائي الأبطال 2018، لكن الإصابة حرمته إكمال المباراة بعد تدخل من سيرخيو راموس قائد الأخير الذي اقتنص اللقب بالفوز بنتيجة 3-1.

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وقال الأيرلندي ألدريدج في حواره مع صحيفة ليفربول إكو:"شخصيا، بعد ما حدث في نهائي الأبطال والطريقة التي عامله بها راموس، لكنت أكره ريال مدريد الآن بعد تلك الحادثة".

وواصل "لن أفكر في الانتقال لريال مدريد ولن أفكر في الرحيل عن ليفربول على أية حال".

وأثارت تصريحات محمد أبو تريكة، أيقونة مصر والأهلي السابق، جدلا في إنجلترا بعدما قال إن صلاح منزعج في ليفربول، ولم يصرح محلل قناة بي إن سبورتس عن السبب.

واستمر ألدريدج "نتحدث عن أفضل المهاجمين في العالم. (ساديو) ماني، و(محمد) صلاح، دائما سيرتبطان بريال مدريد. الأمر يعود إلى يورجن كلوب (مدرب ليفربول). عليك أن تثق بالمدرب وأنه سيتعامل مع هذه المواقف بمجرد ظهورها. اللاعبون أقوياء جدا الآن، إذا أرادوا الرحيل سيفعلون. نهاية القصة".

واعترف صلاح أن عدم ارتدائه شارة قيادة ليفربول في مباراة ميتلاند بدوري أبطال أوروبا أزعجه، لكنه شدد أن القرار في النهاية يعود للمدرب كلوب.

ويواصل صلاح التألق مع فريق ريدز ويتصدر حاليا ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفا.

ويقضي صلاح موسمه الرابع مع ليفربول، الفريق الذي توج معه بأربعة ألقاب.

وشارك صلاح (28 عاما) في 173 مباراة مع ليفربول وسجل 110 أهداف وأرسل 45 تمريرة حاسمة.

وتوج صلاح بجائزة هداف الدوري في 2017-2018 و2018-2019.

وكان أفضل لاعبي البطولة في 2017-2018.

ونال صلاح جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعامي 2017 و2018.

محمد صلاح ليفربول ريال مدريد
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