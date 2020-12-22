تيليجراف: ليفربول سيستخدم أوريجي لضم مدافع شالكه

يسعى نادي ليفربول لاستخدام لاعبه ديفوك أوريجي من أجل الحصول على خدمات أوزان كاباك مدافع شالكه، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي تيليجراف" البريطانية.

أوزان كاباك النادي : شالكه ليفربول

وقال التقرير إن ليفربول يسعى لعقد صفقة تبادلية يرحل بموجبها صاحب الـ25 عاما، ليضم في المقابل المدافع الدولي التركي صاحب الـ20 عاما.

وأوضح التقرير أن ليفربول يأمل أن عرض أوريجي قد يجعل الصفقة واردة ويغري شالكه بترك مدافعه يرحل.

أوريجي شارك في 7 مباريات بكل المسابقات خلال الموسم الجاري بمجموع 318 دقيقة سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

وبدأ أوريجي خلال الموسم الجاري 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا لكنه لم يشارك كأساسي في أي مسابقة أو مباريات أخرى.

كاباك صاحب الـ20 عاما انضم إلى شالكه قادما من شتوتجارت في صيف 2019 بمبلغ 15 مليون يورو ويمتد عقده الحالي حتى موسم 2024.

وشارك كاباك خلال الموسم الجاري في 8 مباريات بكل المسابقات، ولعب بقميص الأزرق الملكي في 36 مواجهة سجل خلالها 3 أهداف وصنع آخر.