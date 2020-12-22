مهاجم كينيا يسطع في بلاد الشمس.. أولونجا أول إفريقي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الياباني

حصد الكيني مايكل أولونجا مهاجم كاشيوا ريسول جائزة أفضل لاعب في الدوري الياباني لموسم 2020 ليصبح أول لاعب إفريقي يحقق تلك الجائزة.

ميشيل أولونجا النادي : كاشيوا ريسول

أولونجا حقق لقب هداف الدوري الياباني برصيد 28 هدفا من أصل 60 سجلها الفريق بأكمله الموسم الحالي.

سجل تهديفي هو الأعلى منذ البرازيلي أراوخو الذي سجل 33 هدفا لصالح جامبا أوساكا عام 2005.

وتواجد المهاجم الكيني في التشكيل المثالي للدوري الياباني 2020.

وكان أولونجا قد قاد كاشيوا الموسم الماضي للتأهل من الدرجة الثانية إلى الأولى بتسجيل 27 هدفا في 30 مباراة.

أولونجا تحدث عقب تتويجه بالجائزة قائلا: "حاولت الاعتياد على الطقس وكذلك طرق اللعب في اليابان من أجل أن أصبح على علاقة جيدة مع زملائي، أنا أؤمن أن تلك العوامل ساعدتني على النجاح في الدرجة الثانية والأولى".

وأضاف "لاعب مثلي ينضم يمتلك سرعة وقوة ما يؤدي إلى نمو اللاعبين اليابانيين، سيتعلمون التعامل مع مهاجم مثلي، وهذا شيء يمكنهم استخدامه في مرحلة لاحقة من مسيرتهم، أو إذا غادروا اليابان وانتقلوا إلى دوري أكثر صعوبة".

ولم يسبق من القارة السمراء أولونجا سوى الكاميروني باتريك مبوما موسم 1997 والنيجيري بيتر أوتاكا موسم 2016 في حصد لقب الهداف.

وهز أولونجا شباك منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 في مباراة الجولة الأولى والتي انتهت بالتعادل 1-1.