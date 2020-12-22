مدرب سونيديب: نريد أن نقول لأولادنا لقد حققنا نتيجة جيدة ضد الأهلي

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 14:02

كتب : حسام نور الدين

محمد بشار - سونيديب

أعرب محمد بشار مدرب فريق سونيديب المنتمي للنيجر عن سعادته بمواجهة الأهلي حامل اللقب في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال بشار في تصريحات نقلها المركز الإعلامي للأهلي:"اللعب أمام فريق بحجم وقيمة الأهلي أمر يدعو إلى الفخر، وهذه المواجهة سوف تكتب في التاريخ، خاصة أنها المواجهة الأولى لفريق سونيديب أمام بطل إفريقيا".

وأضاف "علمنا من بداية القرعة أننا في حالة تخطي بطل مقديشو سنواجه الأهلي، وكنت في غاية السعادة، لأننا سنواجه فريقا بحجم وقيمة الأهلي الذي يمتلك تاريخا كبيرا في إفريقيا".

أخبار متعلقة
ألابا أفضل لاعب في النمسا للمرة السابعة سكاي: ثنائي نيوكاسل يعاني من آثار طويلة الأمد لفيروس كورونا ولن يعود للتدرب حتى شفائه ماركا: ريال مدريد قريب من ضم ديفيد ألابا لخمسة أسباب مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: طلعت يوسف مرشح لتدريب الفريق

وأشار محمد بشار إلى أن المشاركات الإفريقية ضاعفت من خبرات فريق سونيديب، مضيفا "لو حقق اللاعبون نتيجة إيجابية سوف يتحدثون لأولادهم أنهم واجهوا الأهلي المصري يوما وحققوا نتيجة جيدة، وسوف تُكتب في تاريخهم طيلة العمر وتصبح مثار حديثهم بشكل مستمر مع عائلاتهم".

وأكد المدير الفني لفريق سونيديب أن مباراة الذهاب أمام الأهلي، التي تجري في النيجر يوم الأربعاء، تضع ضغوطا أكبر على لاعبيه عكس مباراة العودة التي ستقام في مصر.

واختتم بشار تصريحاته بالتأكيد على أن تعليماته للاعبين أن يؤدوا بشكل جيد وأن يتمتعوا بكرة القدم، خاصة أنهم يواجهون فريقا بحجم وقيمة الأهلي في مباراة تاريخية سوف تحسب لهم.

ويخوض الفريقان لقاء الإياب في مصر في الأسبوع الأول من يناير.

ويستهل الأهلي مشوار دفاعه عن اللقب بمواجهة سونيديب، وإذا واصل مشواره سينتظر قرعة يوم 17 يناير للتعرف على منافسيه في دور المجموعات.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي سونيديب
نرشح لكم
أخر الأخبار
رئيس الليجا: بيريز يقف خلف "سوبرليج".. وأتمنى ألا يرحل ميسي 14 دقيقة | الدوري الإسباني
وصول آنسات منتخب لبنان استعداد لمواجهة مصر وديا 21 دقيقة | منتخب مصر
مدرب سونيديب: نريد أن نقول لأولادنا لقد حققنا نتيجة جيدة ضد الأهلي 30 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ألابا أفضل لاعب في النمسا للمرة السابعة 34 دقيقة | الدوري الألماني
سكاي: ثنائي نيوكاسل يعاني من آثار طويلة الأمد لفيروس كورونا ولن يعود للتدرب حتى شفائه 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ماركا: ريال مدريد قريب من ضم ديفيد ألابا لخمسة أسباب 57 دقيقة | أوروبا
مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: طلعت يوسف مرشح لتدريب الفريق 57 دقيقة | الدوري المصري
هل يتواجه الأهلي والزمالك في مجموعات دوري الأبطال؟ ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 2 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 3 محمد إبراهيم يتحدث عن هدف كليوباترا و"موهبة صالح لا تتواجد في أي أحد" 4 حكاية شادي حسين – مصارع هداف "أفضل من مصطفى محمد" اهتم به الأهلي
قد ينال إعجابك