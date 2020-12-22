مدرب سونيديب: نريد أن نقول لأولادنا لقد حققنا نتيجة جيدة ضد الأهلي
الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 14:02
كتب : حسام نور الدين
أعرب محمد بشار مدرب فريق سونيديب المنتمي للنيجر عن سعادته بمواجهة الأهلي حامل اللقب في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.
وقال بشار في تصريحات نقلها المركز الإعلامي للأهلي:"اللعب أمام فريق بحجم وقيمة الأهلي أمر يدعو إلى الفخر، وهذه المواجهة سوف تكتب في التاريخ، خاصة أنها المواجهة الأولى لفريق سونيديب أمام بطل إفريقيا".
وأضاف "علمنا من بداية القرعة أننا في حالة تخطي بطل مقديشو سنواجه الأهلي، وكنت في غاية السعادة، لأننا سنواجه فريقا بحجم وقيمة الأهلي الذي يمتلك تاريخا كبيرا في إفريقيا".
وأشار محمد بشار إلى أن المشاركات الإفريقية ضاعفت من خبرات فريق سونيديب، مضيفا "لو حقق اللاعبون نتيجة إيجابية سوف يتحدثون لأولادهم أنهم واجهوا الأهلي المصري يوما وحققوا نتيجة جيدة، وسوف تُكتب في تاريخهم طيلة العمر وتصبح مثار حديثهم بشكل مستمر مع عائلاتهم".
وأكد المدير الفني لفريق سونيديب أن مباراة الذهاب أمام الأهلي، التي تجري في النيجر يوم الأربعاء، تضع ضغوطا أكبر على لاعبيه عكس مباراة العودة التي ستقام في مصر.
واختتم بشار تصريحاته بالتأكيد على أن تعليماته للاعبين أن يؤدوا بشكل جيد وأن يتمتعوا بكرة القدم، خاصة أنهم يواجهون فريقا بحجم وقيمة الأهلي في مباراة تاريخية سوف تحسب لهم.
ويخوض الفريقان لقاء الإياب في مصر في الأسبوع الأول من يناير.
ويستهل الأهلي مشوار دفاعه عن اللقب بمواجهة سونيديب، وإذا واصل مشواره سينتظر قرعة يوم 17 يناير للتعرف على منافسيه في دور المجموعات.