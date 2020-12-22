مدرب سونيديب: نريد أن نقول لأولادنا لقد حققنا نتيجة جيدة ضد الأهلي

أعرب محمد بشار مدرب فريق سونيديب المنتمي للنيجر عن سعادته بمواجهة الأهلي حامل اللقب في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال بشار في تصريحات نقلها المركز الإعلامي للأهلي:"اللعب أمام فريق بحجم وقيمة الأهلي أمر يدعو إلى الفخر، وهذه المواجهة سوف تكتب في التاريخ، خاصة أنها المواجهة الأولى لفريق سونيديب أمام بطل إفريقيا".

وأضاف "علمنا من بداية القرعة أننا في حالة تخطي بطل مقديشو سنواجه الأهلي، وكنت في غاية السعادة، لأننا سنواجه فريقا بحجم وقيمة الأهلي الذي يمتلك تاريخا كبيرا في إفريقيا".

وأشار محمد بشار إلى أن المشاركات الإفريقية ضاعفت من خبرات فريق سونيديب، مضيفا "لو حقق اللاعبون نتيجة إيجابية سوف يتحدثون لأولادهم أنهم واجهوا الأهلي المصري يوما وحققوا نتيجة جيدة، وسوف تُكتب في تاريخهم طيلة العمر وتصبح مثار حديثهم بشكل مستمر مع عائلاتهم".

وأكد المدير الفني لفريق سونيديب أن مباراة الذهاب أمام الأهلي، التي تجري في النيجر يوم الأربعاء، تضع ضغوطا أكبر على لاعبيه عكس مباراة العودة التي ستقام في مصر.

واختتم بشار تصريحاته بالتأكيد على أن تعليماته للاعبين أن يؤدوا بشكل جيد وأن يتمتعوا بكرة القدم، خاصة أنهم يواجهون فريقا بحجم وقيمة الأهلي في مباراة تاريخية سوف تحسب لهم.

ويخوض الفريقان لقاء الإياب في مصر في الأسبوع الأول من يناير.

ويستهل الأهلي مشوار دفاعه عن اللقب بمواجهة سونيديب، وإذا واصل مشواره سينتظر قرعة يوم 17 يناير للتعرف على منافسيه في دور المجموعات.