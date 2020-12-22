سكاي: ثنائي نيوكاسل يعاني من آثار طويلة الأمد لفيروس كورونا ولن يعود للتدرب حتى شفائه

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 13:46

كتب : FilGoal

جمال لاسيليس وآلان سانت ماكسيمن

يعاني الثنائي جمال لاسيليس قائد نيوكاسل يونايتد وألان سانت ماكسيمن زميله في الفريق من الآثار طويلة الأمد لفيروس كورونا "كوفيد 19" طويلة الأمد وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وقال التقرير إن الثنائي لن يعود قط للتدريبات أو يساهم في أي نشاط لحين التأكد بشكل تام من سلامته.

وكان نادي نيوكاسل يونايتد قد أعلن في وقت سابق إصابة الثنائي فيديريكو فيرنانديز وإيزاك هايدن بفيروس كورونا "كوفيد 19"، بعد حالة الاجتياح للفيروس الذي أصاب أكثر من 10 أشخاص في النادي.

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وأغلق مقر تدريبات نيوكاسل لمدة أكثر من أسبوع بعد حالة التفشي التي ظهرت في النادي وتأجلت مباراته ضد أستون فيلا لعدم قدرة اللاعبين على التدرب بشكل طبيعي.

وكانت مواجهة نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا هي الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز التي تؤجل هذا الموسم بسبب فيروس كورونا منذ استئناف النشاط الكروي.

ويواجه نيوكاسل يونايتد نظيره برينتفورد في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية اليوم الثلاثاء.

الدوري الإنجليزي الممتاز في إنجلترا
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