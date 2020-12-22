تقرير مغربي: جاريدو يقترب من تدريب الجيش الملكي

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 13:07

كتب : FilGoal

جاريدو - النجم الساحلي - الأهلي

بات الإسباني خوان كارلوس جاريدو قريبا من العودة للتدريب في المغرب من جديد بعدما قاد الوداد والرجاء من قبل.

ووفقا لموقع "LE 360" المغربي فأن الإسباتي قريبا من تدريب الجيش الملكي بعدما "دخل وكيله في مفاوضات مباشرة مع مسؤولي الفريق العسكري، لتعويض الرحيل المنتظر لعبد الرحيم طاليب، بعد المستوى الكارثي الذي ظهر به الفريق مع مستهل الموسم الجاري".

وتابع التقرير "وبدأت الاتصالات مباشرة بعد مباراة الدربي أمام الفتح الرباطي، والتي انتهت بالتعادل السلبي".

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ويحتل الجيش الملكي المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.

وحال تم الاتفاق سيكون الجيش الملكي ثالث أندية جاريدو في المغرب، بعدما قاد الرجاء للتتويج بكأس العرش المغربي والكونفدرالية الإفريقية 2018.

جاريدو (51 عاما) تولى تدريب الوداد فبرارير الماضي، إذ قاد الفريق في 7 مباريات. فاز بثلاث مباريات، وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وقادهم لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد عبور النجم الساحلي.

وسبق وتولى جاريدو تدريب الأهلي خلال الفترة من يوليو 2014 إلى مايو 2015 وحقق معهم الكونفدرالية الإفريقية، وكأس السوبر المصري.

كما درب الاتفاق السعودي والعين الإماراتي والنجم الساحلي التونسي.

خوان كارلوس جاريدو الجيش الملكي
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