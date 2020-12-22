مدرب أستون فيلا: تريزيجيه لن يلحق بمباريات "البوكسنج داي"

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 12:55

كتب : FilGoal

تريزيجيه - أستون فيلا - برايتون

أوضح دين سميث أن جناحه محمود حسن "تريزيجيه" سيغيب عن مباريات الفريق خلال فترة أعياد الميلاد بسبب الإصابة.

ويلعب أستون فيلا ضد كريستال بالاس ثم تشيلسي ثم مانشستر يونايتد في الجولات 15 و16 و17 من الدوري الإنجليزي أيام السبت والإثنين والجمعة، على الترتيب.

وقال سميث في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "سنفتقد تريزيجيه في هذه المباريات بسبب الإصابة".

أخبار متعلقة
نيفيل: ليفربول سيفكر في مستقبل صلاح خلال الفترة المقبلة.. وكاراجير: رحيله سيجلب الكثير من المال دبي جلوب سوكر يعلن ترتيب المرشحين للجوائز بعد انتهاء تصويت الجماهير صلاح يعتلي قمة ترتيب سكاي لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي رابطة الدوري الإنجليزي: 7 حالات كورونا في فرق المسابقة

تريزيجيه تعرض لإصابة في رأسه خلال مباراة وست هام يونايتد قبل 3 أسابيع، لكنه غاب عن المباراتين الأخيرتين لفريقه بسبب إصابة عضلية.

وأضاف "سيعود روس باركلي وإرزي كونسا إلى التدريبات يوم الأربعاء".

وحول موقف الفريق في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أكمل سميث "بعد نجاحنا في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز أضفنا 5 لاعبين جيدين والآن نشعر أننا في مركز جيد حقًا".

ويحتل أستون فيلا المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي، وله مباراتين مؤجلتين.

بعد مباريات فترة أعياد الميلاد، سيستعد رفاق تريزيجيه وأحمد المحمدي لملاقاة ليفربول في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 8 يناير المقبل.

تريزيجيه أستون فيلا دين سميث
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر كونتي: سنخرج كل طاقتنا في آخر مباراة لعام 2020.. وسعيد لـ بيولي 20 دقيقة | الدوري الإيطالي
أليسون: مباراة كريستال بالاس لم تكن سهلة رغم الفوز بسباعية نظيفة 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل بيراميدز - رمضان والسعيد أساسيان أمام الاتحاد الليبي.. وفتحي على الدكة 34 دقيقة | الكونفدرالية
الإسماعيلي يعلن تعيين طلعت يوسف مدربا للفريق 43 دقيقة | الدوري المصري
لاعب ليفربول السابق: كيف يرغب صلاح في ريال مدريد بعد ما فعله راموس؟ ساعة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة يعدل فترة القيد الشتوي ويضيف 5 لاعبين لكل ناد ضمن 9 قرارات ساعة | مصر
تقرير تونسي: المثلوثي يرفض التنازل عن شكواه ضد الصفاقسي ساعة | الدوري المصري
مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نسعى لحل وسط لتجديد عقد أوباما ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 2 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 3 محمد إبراهيم يتحدث عن هدف كليوباترا و"موهبة صالح لا تتواجد في أي أحد" 4 حكاية شادي حسين – مصارع هداف "أفضل من مصطفى محمد" اهتم به الأهلي
قد ينال إعجابك