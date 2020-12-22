مدرب أستون فيلا: تريزيجيه لن يلحق بمباريات "البوكسنج داي"

أوضح دين سميث أن جناحه محمود حسن "تريزيجيه" سيغيب عن مباريات الفريق خلال فترة أعياد الميلاد بسبب الإصابة.

ويلعب أستون فيلا ضد كريستال بالاس ثم تشيلسي ثم مانشستر يونايتد في الجولات 15 و16 و17 من الدوري الإنجليزي أيام السبت والإثنين والجمعة، على الترتيب.

وقال سميث في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "سنفتقد تريزيجيه في هذه المباريات بسبب الإصابة".

تريزيجيه تعرض لإصابة في رأسه خلال مباراة وست هام يونايتد قبل 3 أسابيع، لكنه غاب عن المباراتين الأخيرتين لفريقه بسبب إصابة عضلية.

وأضاف "سيعود روس باركلي وإرزي كونسا إلى التدريبات يوم الأربعاء".

وحول موقف الفريق في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أكمل سميث "بعد نجاحنا في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز أضفنا 5 لاعبين جيدين والآن نشعر أننا في مركز جيد حقًا".

ويحتل أستون فيلا المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي، وله مباراتين مؤجلتين.

بعد مباريات فترة أعياد الميلاد، سيستعد رفاق تريزيجيه وأحمد المحمدي لملاقاة ليفربول في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 8 يناير المقبل.