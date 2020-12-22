كيكر: جروس ضمن المرشحين لتدريب شالكه

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 12:36

كتب : FilGoal

كريستيان جروس

تواجد اسم السويسري كريستيان جروس، مدرب الزمالك والأهلي السعودي السابق ضمن المرشحين لتولي تدريب شالكه الألماني.

ويتولى يوب ستيفنز تدريب الفريق في الوقت الحالي بشكل مؤقت حتى الأول من يناير 2021، إذ تنتهي البطاقة التدريبية المؤقتة له بنهاية العام.

وقاد ستيفنز –مدرب القرن في شالكه- الفريق أمام أرمينيا بيلفليد وسيقودهم أمام أولم في كأس ألمانيا قبل إعلان اعتزاله التدريب بشكل رسمي.

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ووفقا لصحيفة "كيكر" الألمانية فأن جروس مدرب شتوتجارت الألماني الأسبق ضمن الأسماء المرشحة لتدريب الفريق المُلقب بـ "رويال بلوز".

وينافسه وفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية تورستين فينك مدرب هامبورج السابق.

ويمر شالكه بسلسلة نتائج كارثية، إذ لم يحقق الفريق أي فوز في الدوري الألماني منذ يناير 2020، امتدت لـ 29 مباراة ويحتل قاع ترتيب الدوري الألماني برصيد 4 نقاط فقط.

وتعاقب الموسم الجاري على تدريب الفريق، ديفيد فاجنر ثم مانويل وبوم، وخسر الفريق مباراته الأخيرة أمام بيلفليد تحت قيادة ستيفنز بهدف دون مقابل.

جروس كان مرشحا للعودة لتدريب الزمالك شهر سبتمبر الماضي عقب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون لكنه اعتذر عن قيادة الفريق. (طالع التفاصيل)

السويسري البالغ 65 عاما أعلن في مايو الماضي اعتزاله التدريب.

وبدأ جروس مشواره التدريبي عام 1988 مع نادي ويل السويسري.

في سويسرا، تولى جروس مسؤولية تدريب 4 أندية وهم ويل وجراسهوبر ويونج بويز، وبكل تأكيد بازل.

خارج سويسرا، خاض جروس تجربة مع توتنام الإنجليزي في الفترة ما بين 1997 و98، وتجربة مع شتوتجارت الألماني من 2009 لـ 2010.

وحقق جروس طوال مسيرته التدريبية 15 بطولة، كان لـ بازل نصيبب الأسد منها.

ورفع جروس لقب الدوري السويسري 6 مرات من بينهم 4 مع بازل، و2 مع جراسهوبر.

كما حقق لقب كأس سويسرا 5 مرات، من بينهم 4 مع بازل ومرة مع جراسهوبر.

ومع أهلي جدة، حقق جروس ثلاثية الدوري والكأس والسوبر، إلى جانب لقب كأس الكونفدرالية مع الزمالك.

الدوري الألماني شالكه كريستيان جروس
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